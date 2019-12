Un concerto per Lecce e chi ne vive il clima natalizio, al Duomo l’esibizione del Coro Polifonico di Unisalento

«Invito la cittadinanza a partecipare numerosa a questo momento di aggregazione e spiritualità. Il concerto del coro polifonico UniSalento vuole essere un omaggio alla città di Lecce e a tutti coloro che in questi giorni ne vivono la bellezza e ne respirano il clima natalizio. Un modo per sentirci comunità nella comunità e ricercare quella coesione che è presupposto ineludibile per promuovere lo sviluppo sostenibile del nostro territorio; una musica per accordare i nostri spiriti», con queste parole, Fabio Pollice, Rettore dell’Università del Salento ha commentato il concerto del coro polifonico UniSalento in collaborazione con l’Istituzione Polifonica “A. Vivaldi”.

L’esibizione si svolgerà questa sera, mercoledì 18 dicembre, nel Duomo di Lecce, alle ore 19.00, nell’ambito della festa di comunità organizzata dall’Ateneo per celebrare le festività natalizie.

L’evento, patrocinato dal Comune di Lecce e organizzato con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Lecce, proporrà un’antologia di celebri melodie natalizie e mariane, nell’elaborazione polifonica e strumentale del Maestro Luigi De Luca che ha voluto tracciare un percorso a tema sulla Natività, dall’attesa del Messia al dono di Maria e all’Avvento del Cristo.

Il programma include musicisti meno noti, ma di profonda spiritualità e raffinatezza armonico-melodica, quali Nicola Vitone e Giuseppe Mulè, entrambi attivi nel Novecento.

L’organico vocale, insieme agli interventi solistici, sarà arricchito dal gruppo di Voci Bianche “Juniores Musici”, preparato da Francesca Zacheo, Maestro collaboratore per la vocalità.

Il programma

Questi i brani che verranno eseguiti nel corso dell’evento: Nicola Vitone Ad Oriente; Charles Gounod Ave Maria; Franz Schubert Ave Maria; Camille Saint-SaënS Oratorio de Noël; Giuseppe Mulè Largo; François Couperin In notte placida; Antonio De Fidio Dormi, non piangere; Tradizionale Quando nascette Ninno; Luigi De Luca Alleluja