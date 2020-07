Coronavirus, un concerto di Franco Simone per ringraziare i Medici salentini

Angeli in corsia. Eroi. Così sono stati chiamati i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari che durante l’emergenza hanno combattuto in prima linea, che sono scesi in trincea in una guerra che ha lasciato segni profondi. Ora ci numeri sono confortanti, ora che le terapie intensive sono vuote e i reparti Covid sono chiusi non resta che “ringraziare” quegli angeli che non hanno mai chiuso le ali pur di proteggere i pazienti, che hanno lavorato con dedizione e abnegazione.

Per questo l’Ordine dei Medici, in collaborazione con il Comune di Lecce, ha deciso di organizzare un concerto nel cortile del Convento dei Teatini per dire grazie ai medici salentini per quello che hanno fatto durante la pandemia e che continuano a fare anche ora che il peggio è passato.

Protagonista sul palco sarà il cantautore salentino Franco Simone che ha abbracciato con entusiasmo la proposta fatta dall’OMCeO leccese, decidendo di partecipare alla manifestazione a titolo completamente gratuito.

La sua voce e la sua musica non hanno bisogno di presentazioni. Le sue canzoni hanno scalato le classifiche e conquistato paesi lontani, come l’America Latina dove ha ricevuto un premio alla carriera assegnato da 130 giornalisti di tutto il mondo. In quasi 50 anni, il “poeta con la chitarra” nato ad Acquarica del Capo, ha scritto brani che resteranno per sempre nella storia della musica, che hanno fatto da colonna sonora a film e fiction TV.

L’opera rock-sinfonica “Stabat Mater” composta in lingua latina – che ha ottenuto il Patrocinio del Ministero dei Beni Culturali – è stata elogiata anche da Papa Francesco ed è stata definita “un’opera perfetta, da manuale” dal più autorevole tra i critici musicali italiani, Mario Luzzatto Fegiz.

Franco Simone è impegnato in un articolato progetto musicale con Andrea Morricone, figlio del compianto maestro Ennio. Nel concerto, che prevede una corposa selezione di brani tratti dalla sua lunga carriera, Simone sarà in scena col suo fedele arrangiatore, il maestro Alex Zuccaro.

L’appuntamento è per sabato 18 luglio, alle ore 21.00. La partecipazione allo spettacolo è riservata, agli iscritti all’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Lecce, che potranno prenotare fino ad esaurimento dei posti a disposizione (limitati secondo le attuali norme anti-Sars-Cov-2), comunicando la propria mail ai numeri 3283369668, 360434250, 3294332894.