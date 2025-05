Arte, riflessione e responsabilità civile. Al Politeama Greco il concerto “Il suono delle parole”

Giovedì 22 maggio 2025 alle ore 20:30 presso il Teatro Politeama Greco di Lecce in occasione della seconda edizione del progetto “Dire, Fare, Cambiare: i ragazzi, la memoria e l’impegno”, la Questura di Lecce organizza il concerto-evento “Il suono delle parole”. Un’iniziativa che unisce arte, riflessione, responsabilità civile e che quest’anno vede la collaborazione con la Questura di Taranto.

Sotto la direzione artistica del Maestro Raffaele Casarano, la serata vedrà la partecipazione straordinaria di artisti di grande rilievo: Bungaro, cantautore, Alessandro Monteduro, percussionista, Stefania Rocca, attrice.

Durante l’evento sarà conferito il Premio “Antonio Montinaro”, istituito e promosso dall’Associazione Nomeni per Antonio Montinaro. Il progetto vede il sostegno e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce, dell’Associazione Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, dell’Associazione Nomeni per Antonio Montinaro, della Fondazione Don Tonino Bello, di Locomotive Jazz, della Fondazione antimafia sociale Stefano Fumarulo, della Regione Puglia e Puglia Culture. L’iniziativa intende coinvolgere studenti, scuole, cittadinanza e associazioni del territorio, in un percorso educativo e culturale volto a diffondere i valori della legalità, della memoria attiva e dell’impegno sociale, attraverso linguaggi accessibili e coinvolgenti come la musica e il teatro. Momento particolarmente atteso e carico di emozione la proiezione del corto “Un figlio” – Finanziato dalla Regione Puglia- dedicato alla figura di Carmela Montinaro, madre di Antonio Montinaro, liberamente tratto da uno scritto della nipote Elisabetta Zecca, con la regia di Carmen Giardina su soggetto di Marina Senesi. Protagonista del film l’attrice Ottavia Piccolo.