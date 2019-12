Torna a suonare l’organo della Chiesa Maria SS. Assunta di Arnesano, un concerto per l’inaugurazione

Torna suonare l’organo della Chiesa Maria Santissima Assunta di Arnesano. Dopo un lungo lavoro di restauro e una scrupolosa accordatura, l’antico e prezioso strumento musicale, “silenzioso” da tempo”, è ora pronto a ‘riempire’ la parrocchia di musica celestiale a beneficio della preghiera di tutta la comunità. La data da segnare in rosso sul calendario è quella di domenica 15 dicembre, quando l’organista Antonio Rizzato, docente al Conservatorio Tito Schipa di Lecce, e Raffaele Pastore, tenore dall’apprezzata carriera solistica e artista del Coro della Fondazione Petruzzelli di Bari celebreranno questa occasione, interpretando un intenso repertorio di brani tratti dalla più aulica tradizione organistica, passando, inoltre, tra raffinate pagine dalle tinte natalizie.

Non è la prima volta che si tenta di restituire l’organo, costruito nel 1933 dalla ditta lombarda “Cav. Pacifico Inzoli” di Crema, al suo antico splendore. Dopo un primo restauro nel 1981 a cura della ditta “La Frescobalda” di Varsi e un breve intervento nel 2008, è stato sottoposto ad un restauro che non ha modificato la sua storia e la sua fisionomia. L’organaro Gianni Rega di Bari “ha lasciato intatta la parte fonica, ripristinato le strutture meccaniche e pneumatiche e installato una centralina elettronica per una migliore gestione dei comandi di nota e di registro” ha dichiarato il professor Carmelo Manfreda, organista della Parrocchia.

Non sarebbe stato possibile tutto questo senza la Conferenza Episcopale Italiana che il parroco della Chiesa Madre, don Antonio Sozzo, ha voluto ringraziare per il contributo del 40% sull’importo complessivo del restauro.

Il programma organistico

Si parte dall’esecuzione del Preludio al Corale “Nun Komm der Heiden Heiland” e si proseguirà con il Pedal-Exercitium e la Toccata e Fuga in Re minore di J.S.Bach, la Pastorale tarantina in Fa maggiore di Padre Igino Ettorre, la Marche Triomphale su “Nun Danket alle Gott” di Elert per organo solo.

Insieme al tenore Raffaele Pastore saranno eseguiti il Domine Deus dalla “Petite Messe Solennelle” di G. Rossini, il Panis angelicus di C. Franck, la Ninna nanna della Vergine di M. Reger, e il Cantique de Noël di A. C. Adam. Un programma molto vario, dedicato alla valorizzazione delle potenzialità sonore e tecniche dello strumento con uno sguardo alla spiritualità del repertorio ad esso dedicato. Un momento di festa per la comunità e un primo incontro per le festività natalizie.

Per ascoltare la nuova “voce” dell’organo restaurato, basterà partecipare al concerto di inaugurazione che avrà inizio alle ore 19.30 del 15 dicembre (Ingresso libero). All’evento, fortemente voluto per condividere con la comunità questo importante momento di presentazione, sarà presente anche Monsignor Michele Seccia, Arcivescovo Metropolita di Lecce.