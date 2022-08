Cala il sipario su Birra e Sound, oltre 200mila persone all’evento. Record di presenze

“Siamo giunti alla fine della 16esima edizione di un evento storico, collaudato che dopo due anni di stop forzato ci ha regalato emozioni magiche, plurali, uniche. È stato come tornare alla prima volta, con lo stesso batticuore. Vedere l’area mercatale gremita ogni sera ha ripagato i nostri sforzi, la passione di una vita, il lavoro della squadra. Abbiamo portato a Birra e Sound la nostra anima, le nostre competenze, la cultura birraia e lo stare insieme in maniera sana. Ci prepariamo ora alla prossima edizione!”, con queste parole Maurizio Zecca, ideatore e patron di Birra e Sound. ha commentato l’edizione 2022 dell’evento che si è chiuso ieri.

È calato dunque il sipario sulla 16esima edizione del festival internazionale della birra e dell’arte birraia nato 18 anni fa a Leverano e se nel 2019, si erano raggiunte le 200mila presenze, quest’anno quei numeri sono stati bissati prima e superati poi grazie all’offerta musicale, birraia, gastronomica e all’affetto di un pubblico sempre più numeroso.

Grazie a tutto questo, quindi, la rassegna entra di diritto nel calendario di eventi turistici regionali attrattori di presenze e in grado di esportare il nome di Leverano e del Salento anche fuori dai confini locali, grazie alla collaborazione con Pugliapromozione e Regione Puglia.

Tanti i motivi del successo: la musica, con due palchi, due concerti gratuiti ogni sera, musicisti, artisti e ospiti d’eccezione; l’inclusione, si è tratto, infatti, di una festa accessibile a tutti, con ABILFESTA, grazie alla presenza di interpreti Lis e tutti i menù in Braille. È stato inoltre garantito il servizio di trasporto disabili con accompagnamento fino agli stand e il noleggio gratuito di sedie a rotelle su richiesta e, naturalmente la birra e la gastronomia, con 165 tipi di birre, rispetto alle 100 del passato, in degustazione. Massima attenzione alle produzioni artigianali italiane ed estere e dove hanno avuto particolare attenzione le produzioni di casa Birra Salento, birrificio artigianale con sede a Leverano. Artigianale è anche la birra gluten free come quella zero alcol, la Fripa.

Infine nell’area pineta di Birra e Sound 2022 lo stile di vita salutista, semplice e originario made in Puglia è diventato protagonista a 360°, passando dal pensiero alla meditazione fino al gusto e al tempo libero.

Nel corner salute e benessere “Apulian life style” i visitatori hanno trovato cibo e bevande gluten free grazie ad una ricerca attenta e dedicata alla gastronomia e alle birre ad hoc, tra cui la birra artigianale alcol free 0% prodotta da Birra Salento dedicata a chi non beve alcolici e non vuole rinunciare ai doni dell’universo brassicolo, ma anche a quanti si metteranno alla guida dopo la festa in sicurezza.

È stato possibile inoltre degustare prodotti con farine realizzate grazie all’utilizzo di scarti di produzione della birra, le cosiddette “trebbie”, considerate l’espressione massima dell’healthy food di ultima generazione, ricche di fibre e povere di calorie. Le frise, la pasta e le pucce alle trebbie sono state protagoniste di una degustazione guidata presso il birrificio Birra Salento curata dall’agronomo e scrittore Cosimo Damiano Guarini.