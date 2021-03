Conferenza Italo-Europea per il Lavoro e l’Impresa, la Coordinatrice Regionale Francesca Ozza nomina il Direttivo

Dopo la nomina, lo scorso 8 marzo, a Coordinatrice Regionale di C.I.E.L.I, la Conferenza Italo-Europea per il Lavoro e l’Impresa, sodalizio che persegue lo scopo di rappresentare in modo univoco e moderno le esigenze del mondo del lavoro in costante evoluzione, dagli imprenditori ai lavoratori del settore pubblico e privato, in un’ ottica di confronto democratico e ascolto con le istituzioni territoriali e nazionali, per Francesca Ozza è tempo di dare vita alla squadra che la supporterà nel corso del suo mandato.

Nella giornata di ieri, a Bari, alla presenza del Coordinatore Nazionale Cosimo Summa, la numero uno del Coordinamento pugliese ha nominato il Consiglio Direttivo. A farne parte Antonio Squarcella, Federico Trianni, Fausto Versienti e Salvatore Ponzo.

“Sono orgogliosa di far parte di una squadra seria, competente e professionale”, afferma Francesca Ozza, da impegnata sul territorio da diversi anni nel settore formazione e politiche attive del lavoro.

“Ringrazio tutto il Direttivo per la fiducia riposta in me e sono certa che con il nostro impegno potremo creare una rete regionale innovativa e digitale fornendo servizi utili a supporto delle aziende e dei lavoratori.

Ora siamo pronti a una nuova sfida – conclude – nomineremo subito i coordinatori provinciali a copertura dell’intero territorio regionale, rappresentativi per il mondo del lavoro”.