Confermato il segretario provinciale di Fsp Polizia di Stato di Lecce, Giuseppe Galati eletto all’unanimità

Arriva la conferma per Giuseppe Galati come segretario provinciale del sindacato Fsp Polizia di Stato di Lecce. Dopo aver ricoperto il ruolo di consigliere nazionale di Fsp dal 2016 fino ad oggi, Galati guiderà anche per i prossimi 5 anni la nuova squadra rappresentata da 11 segretari di base.

Un voto unanime ha chiuso il terzo congresso provinciale della sigla sindacale, tenutosi questa mattina presso la sede della segreteria provinciale. All’interno della Questura locale, Giuseppe Galati ha confermato la propria carica di segretario generale provinciale della Federazione Sindacale Polizia di Stato.

Il congresso tenutosi oggi, sabato 19 giugno, si è svolto nel pieno rispetto delle misure anticovid, alla presenza del segretario regionale Giuseppe Fabio Di Monte e dei segretari provinciali delle altre provincie pugliesi. Obiettivo principale della nuova segreteria provinciale è proseguire con passione la propria attività sindacale, volta a tutelare i diritti di tutti gli appartenenti alla polizia di stato.

“Auspichiamo, come sindacato di poter concludere in tempi brevi il rinnovo del contratto di lavoro, fermo ormai all’ultimo rinnovo relativo all’anno 2018”, ha dichiarato Galati. “A livello locale, inoltre, la priorità sarebbe da rivolgere alla sede della nuova Questura di Lecce, specie dopo gli ultimi avvenimenti di carattere manutentivo”