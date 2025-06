Innovazione in oncologia. Due giorni di congresso nazionale a Lecce

Si terrà a Lecce, presso il Mercure Hotel President, nei giorni 26 e 27 Giugno, il Congresso “Innovazione in Oncologia”, a cura della Dottoressa Silvana Leo, Direttore dell’U.O. di Oncologia Medica dell’Ospedale Vito Fazzi.

Oltre al consueto impegno annuale con il Congresso di Oncologia Geriatrica Salentina, organizzato ormai dal 2010, la Dottoressa Leo, ogni anno, si dedica alla realizzazione di questo importante evento scientifico, nel mese di Giugno, in occasione del quale, verrà messo in luce come l’innovazione tecnologica in ambito terapeutico in Oncologia (intesa come ricerca farmacologica-clinica, biologia molecolare, nanotecnologie, etc.) ha certamente migliorato l’efficacia dei trattamenti antineoplastici, riducendone la tossicità.

Verranno trattati temi importanti quali l’umanizzazione delle cure e oncologia di prossimità. Verrà affrontato con attenzione il tema riguardante l’applicazione dell’intelligenza artificiale in oncologia, il cui scopo è quello di mettersi a servizio di medico e paziente, al fine di una migliore gestione del malato oncologico, con un focus anche sul supporto della telemedicina.

A tal proposito verrà presentato un progetto pilota, in corso proprio nell’U.O. diretta dalla Dottoressa Leo, che utilizza un’applicazione scaricabile sullo smartphone che mette in contatto diretto il paziente con l’Oncologo di riferimento. Ampio spazio, inoltre, alla presentazione dei dati e discussione delle nuove terapie nelle patologie oncologiche e della gestione corretta delle tossicità ad esse correlate. La Dottoressa Leo sarà affiancata da professionalità mediche di calibro nazionale, e dalla sua equipe.