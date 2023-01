‘Tessere insieme il cambiamento’, a Lecce il XIX Congresso provinciale della Cgil. Rieletta Valentina Fragassi

Valentina Fragassi è stata rieletta segretario generale della Cgil di Lecce al termine del XIX Congresso Provinciale che si è svolto presso l’Hotel Leone di Messapia.

Un congresso partecipato che ha visto la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali del territorio dal Presidente della Provincia Stefano Minerva agli assessori regionali Maraschio e Delli Noci, dal Sindaco del capoluogo al presidente di Confindustria, dal Rettore al direttore della Camera di Commercio di Lecce. Presenti anche i segretari provinciali di Cisl, Uil e Ugl.

Il Congresso

“Come dice il tema di oggi bisogna tessere insieme il cambiamento, governare le tante transizioni che sono in atto, facendo sentire di più la voce del lavoro”, sono queste le parole con le quali il Segretario Generale di Lecce Valentina Fragassi, ha commentato il XIX Congresso Provinciale della Cgil, inaugurato questa mattina presso l’Hotel Leone di Messapia.

“Abbiamo bisogno di ripensare a un modello di sviluppo nuovo – prosegue Fragassi – che metta al centro il lavoro, l’agire politico e sociale. Il lavoro è dignità, non solo retribuzione, lavorare significa uscire da casa non solo per guadagnare il salario, ma anche arricchire una comunità complessivamente. Dobbiamo tornare a progettare le nostre città, i nostri spazi urbani, avendo presente che il perno per farlo deve essere la creazione di nuovi posti.

Questa mattina abbiamo parlato di ciò che abbiamo vissuto negli ultimi quattro anni, penso per esempio alle chiusure dovute al covid, dove siamo stati protagonisti come sindacato, negli accordi siglati a livello nazionale, regionale, ma anche territoriale per la salvaguardia della sicurezza e della salute sul lavoro, ma anche per fare sì di mandare avanti il Paese in un momento deleterio per tutti. Ma abbiamo parlato anche – conclude – di futuro, come ci organizzeremo per entrare nel futuro, sapendo che abbiamo a disposizione un’opportunità unica: le risorse del Pnrr vanno orientate, gestite e governate al meglio per creare lavoro”.

“In questo Paese e in questo territorio esiste una grande forza democratica, di rappresentanza sociale che è la Cgil che svolge un ruolo per le politiche di sviluppo e di progresso di questi territori e del Paese in generale”, ha dichiarato, invece, Il Segretario Generale Cgil di Puglia Pino Gesmundo.

“Abbiamo fatto un grande lavoro, ci sono condizioni che in questo momento ci consento di dire che avremo anche gli strumenti per poter migliorare lo stato dei lavoratori, dei cittadini e dei nostri pensionati. C’è una classe di governo che, invece, non ha recepito quali siano i veri problemi e gli interventi necessari da porre in atto: l’autonomia differenziata, ma anche l’inflazione, il fisco, le pensioni, sono tutte strategie sbagliate, che non danno risposte alle problematiche vere come povertà, disagio sociali, condizione dei giovani, dei pensionati e del Mezzogiorno.