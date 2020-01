Consegnato lo Stendardo del 31° Reggimento Carri, oggi la cerimonia a Roma

Si è svolta nella giornata di oggi, presso il Sacrario delle Bandiere del Complesso Monumentale del Vittoriano a Roma, la cerimonia di consegna dello Stendardo del 31° Reggimento Carri, da parte del Comandante del 15° Reggimento “Cavalleggeri di Lodi”, Colonnello Francesco Serafini, a seguito del passaggio di specialità che rientra nel processo di revisione dello strumento militare terrestre messo in atto dall’ Esercito al fine di riorganizzare l’attuale componente operativa della Forza Armata con la costituzione delle Unità esploranti all’interno delle Brigate.

Lo Stendardo del 31° reggimento è decorato con la Medaglia d’Argento al Valor Militare, conferita per i fatti avvenuti in Epiro, Albania Meridionale e Jugoslavia nel periodo che va dal 28 ottobre 1940 al 23 aprile 1941 e di una Medaglia di Bronzo al Merito Civile per gli interventi di soccorso prestati alle popolazioni nella provincia di Vercelli colpite da una violenta alluvione nel periodo il 2 novembre 1968.

A rendere omaggio al Glorioso Stendardo erano presenti gli ultimi Comandanti, l’Associazione Nazionale Carristi d’Italia e molti commilitoni che nel tempo hanno prestato servizio presso l’Unità disciolta che con profondo senso di appartenenza hanno assistito al rituale nel luogo simbolo della memoria e dell’Unità Nazionale.

Carico di significato il momento della deposizione del Vessillo del Reggimento carri che ha accompagnato il reparto in tutta la sua vita operativa, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, con le sue tradizioni, la sua storia e il ricordo dei suoi caduti.