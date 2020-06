Bollette, come risparmiare su luce e gas anche in estate: consigli utili

Quando si tratta di bollette, c’è una regola che non ammette deroghe: guai ad abbassare la guardia, perché la lista delle voci di costo può crescere e presentare un conto molto salato, se non si sta attenti ai consumi e agli sprechi. E questa regola non vale solo d’inverno, ma in qualsiasi stagione dell’anno, estate compresa. Anzi, è proprio durante le settimane estive che le famiglie tendono a sottovalutare i costi: erroneamente si pensa che il peggio sia alle spalle, per via della chiusura dei termosifoni e per i conseguenti risparmi sul gas. Non è così, perché il gas lo si consuma anche in cucina e per l’acqua calda, e la luce subisce un’impennata per via dei condizionatori. Ecco perché oggi si vedranno alcuni suggerimenti utili per risparmiare in bolletta in estate.

Considerare il cambio di tariffa

Spesso le persone adottano una serie di abitudini virtuose, volte al risparmio delle risorse energetiche, ma queste non sortiscono effetti tangibili. Il motivo? Si sta sfruttando una tariffa poco conveniente da un punto di vista economico. L’unico modo per ottenere dei risultati tangibili, con i sacrifici e le attenzioni al risparmio, è iniziare intervenendo proprio su questo aspetto. Si consiglia dunque di cambiare tariffa: sul web si possono consultare le diverse offerte di gas e luce, cercando quella più adatta alla propria abitazione. In questo modo si potrà risparmiare un bel gruzzolo, applicando poi gli altri suggerimenti di oggi.

Attenzione ai consumi in cucina

In estate viviamo molto la cucina, perché abbiamo più tempo a disposizione, dunque salgono anche i consumi. Per ottimizzarli, però, ci sono una serie di dritte davvero interessanti. In primis, è meglio usare i fornelli piccoli, perché sprecano meno gas o elettricità rispetto a quelli grandi. Attenzione anche alle pentole, che in fase di cottura o di bollitura dell’acqua vanno (quasi) sempre coperte, per evitare la dispersione del calore (e il conseguente aumento dei consumi).

Mai sottovalutare il condizionatore

Quando arriva il grande caldo, il dito cade inevitabilmente sul pulsante d’accensione del condizionatore. Qui si suggerisce di utilizzare modalità come la deumidificazione, perché spreca meno energia. Anche la ventilazione è importante, in quanto aumenta la portata del condizionatore, e infine non bisogna mai esagerare con il freddo.

Investire in elettrodomestici nuovi

Questo è un consiglio che vale per ogni mese dell’anno. Investendo in nuovi elettrodomestici, con una classe energetica superiore ad A, si ottiene un risparmio significativo, anche a fronte di una spesa importante, che comunque si ripaga da sola in breve tempo. Poi bisogna usare apparecchi come la lavatrice e la lavastoviglie nel modo corretto, per abbattere ulteriormente gli sprechi. Ad esempio, occorre fare sempre lavaggi a pieno carico e sfruttare i programmi eco, con tempi ridotti e acqua fredda.