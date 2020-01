Saldi a tutto sconto, ma attenti alle brutte sorprese! Ecco 10 consigli per la corsa all’affare

È ufficialmente iniziata la corsa all’affare anche in Puglia e nel Salento non mancano negozi pieni a caccia dello sconto migliore. Cominciano oggi, 4 gennaio, i saldi invernali, un momento molto atteso da clienti e consumatori che sperano di poter risparmiare su prodotti di ogni genere. Vetrine tappezzate di offerte, prezzi stracciati e l’occasione del secolo, ma davanti agli sconti esagerati la domanda sorge spontanea: sarà mica una truffa?

Non sono poi così rari i casi in cui i saldi, in realtà, non portano nessuno sconto o che le percentuali siano “gonfiate” rispetto alla riduzione di prezzo reale. Insomma, non lasciatevi prendere dalla frenesia e riflettete prima di fare i vostri acquisti. A dare qualche consiglio ai consumatori in pieno periodo di saldi invernali, è il Codacons di Lecce, come ogni anno, per evitare brutte sorprese. Ecco 10 consigli da tenere a mente prima di fare acquisti durante il periodo dei saldi.

Pianificate in anticipo la vostra strategia di acquisto

Individuate con attenzione i beni che volete acquistare e che vi servono. Segnate i relativi prezzi onde valutare la correttezza dello sconto.

Prima di acquistare fate un giro in “avanscoperta”

È così che potrete confrontare i prezzi prima e gli sconti oggi fra i vari negozi. Ed arrivare ad un acquisto consapevole.

Occhio alla stagione

I saldi possono riguardare solo i beni della stagione in corso. Attenti quindi ai cosiddetti fondi di magazzino che in questo periodo riprendono vita. Purtroppo, può accadere che qualche commerciante, meno onesto degli altri, tenti di vendere merce vecchia come fosse del periodo.

Occhio alla percentuale

Il bene in saldo deve essere chiaramente indicato. Sul cartellino deve essere indicato il prezzo di partenza, la percentuale di saldo e il prezzo finale di acquisto. Diffidate, soprattutto all’inizio dei saldi, delle percentuali molto elevate. Molte volte sono più che altro “specchietti per le allodole”.

Occhio alla percentuale (parte 2)

Se avete voglia di rischiare, aspettate gli ultimi giorni dei saldi (durano in media due mesi): molti commercianti ribasseranno ancora di più i prezzi. Certo, così potreste non trovare ciò che cercavate per cui valutate pro e contro di una simile mossa con molta attenzione.

Attenti alle vetrine in allestimento

Sui beni deve essere chiaramene indicato il prezzo di vendita, le “vetrine in allestimento” non possono essere visibili al pubblico. Se accertate eventuali violazioni segnalatele al Codacons Lecce sulla pagina fb dell’associazione o direttamente alla polizia commerciale del Comune.

Lo scontrino elettronico: cosa cambia per il consumatore

Sostanzialmente molto poco. Quando si faranno acquisti, il cliente non riceverà più lo scontrino cartaceo o una ricevuta, ma un documento commerciale senza valore fiscale che servirà come garanzia di acquisto e potrà essere usato anche nel caso di richiesta di cambio merce. Quindi conservatelo.

Comprate con consapevolezza

Scegliete con molta attenzione il capo da acquistare. Che sia della giusta taglia, che sia rispondente ai vostri desideri altrimenti rischiate che vi rimanga inutilizzato nell’armadio. Infatti, per gli acquisti presso i negozi non esiste un diritto al ripensamento. L’eventuale sostituzione del bene comprato è rimessa alla politica commerciale del negozio.

Comprate con consapevolezza (parte 2)

Possono essere cambiati e/o sostituiti e/o rimborsati solo i beni che presentano vizi occulti non accertabili con l’ordinaria diligenza. Pertanto, il miglior consiglio è quello di verificare con attenzione la situazione in cui versa il bene. Prendetevi il tempo necessario per un acquisto consapevole e senza sprechi.

Servitevi preferibilmente nei negozi di fiducia

Potrete così valutare con maggiore attenzione la bontà dell’offerta proposta e magari approfittare di ulteriori vantaggi che i commercianti riservano ai propri clienti “fedeli”.