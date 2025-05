Il Consiglio Comunale di Matino, ricorda la figura di Antonio Costantino

Durante la seduta del 15 maggio, il Consiglio Comunale di Matino ha commemorato con profonda commozione il Consigliere Antonio Costantino, recentemente scomparso.

Figura di riferimento per la comunità, è stato un appassionato conoscitore della storia e della cultura matinese, ex Assessore alla Cultura e ideatore nonché curatore del MaCMA – Museo d’Arte Contemporanea di Matino, progetto che ha saputo unire innovazione e identità locale.

Nel corso della seduta, l’Amministrazione comunale e l’intera Assise hanno espresso unanime cordoglio e riconoscenza per l’impegno civile, culturale e istituzionale che Antonio Costantino ha sempre dimostrato, facendosi promotore di numerose iniziative di valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio. A testimonianza concreta dell’eredità culturale lasciata da Costantino, il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione di un fondo alla sua memoria, da iscrivere in bilancio e destinare esclusivamente al sostegno di iniziative culturali. Il fondo avrà l’obiettivo di promuovere eventi, progetti educativi, pubblicazioni e attività artistiche che riflettano lo spirito e i valori che hanno guidato il suo operato.

“Antonio ha saputo coniugare passione, competenza e visione – ha dichiarato il Sindaco Giorgio Salvatore Toma. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella vita politica e culturale della nostra città, ma il suo esempio resta vivo. Con il fondo che porterà il suo nome, vogliamo onorare la sua memoria e continuare a investire nella cultura come strumento di crescita e coesione. È il modo più autentico per far sì che il suo lavoro continui a generare valore per la nostra comunità.”

Anche il Presidente del Consiglio Comunale, Alberto Sabato, ha voluto esprimere il proprio ricordo: “Antonio Costantino ha rappresentato per tutti noi un punto di riferimento umano e culturale. Il suo impegno all’interno dell’aula consiliare è sempre stato improntato al dialogo costruttivo e alla valorizzazione del bene comune. Era un uomo colto, visionario e profondamente legato alla sua città. Il fondo che abbiamo istituito è una scelta doverosa e simbolica: continuerà a tenere viva la sua voce e la sua passione nei progetti futuri di Matino”.

La comunità matinese perde un protagonista insostituibile della vita pubblica, ma ne custodisce con gratitudine l’eredità morale e culturale. Il suo ricordo vivrà nelle iniziative che, grazie al fondo a lui intitolato, continueranno a ispirare nuove generazioni.