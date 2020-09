“Il contagio delle idee”, domani la premiazione del contest dell’Università del Salento

Si svolgerà domani, venerdì 4 settembre 2020, alle ore 17.30 nella sala conferenze del Rettorato dell’Università del Salento, in Piazza Tancredi 7 a Lecce, la premiazione del contest studentesco “Il contagio delle idee“, che ha raccolto “idee innovative per superare l’emergenza e ripartire” nei settori: benessere sport e tempo libero, istruzione, imprese lavoro e crescita economica, innovazione e salute, innovazione e Pubblica Amministrazione, ambiente.

Il contest è stato ideato dalle associazioni studentesche riconosciute dall’Ateneo Link, Studenti indipendenti-UDU, IACES LC Lecce, Federazione degli Universitari, Vox Populi e Radio Wau, e ha visto la collaborazione di Lions Club Lecce Messapia e Unione Sportiva Lecce e il patrocinio di Comune di Lecce, Provincia di Lecce, Regione Puglia – Assessorato all’Industria turistica e culturale, ASL Lecce e Confindustria Lecce; responsabilità scientifica e coordinamento a cura della professoressa Ginevra Gravili, docente di Organizzazione aziendale.

Verranno assegnati tre premi in denaro di 500, 300 e 200 euro e un premio di 300 euro per il progetto più creativo messo a disposizione dal Lions Club Messapia in memoria di Enrica Inguscio. Dieci biglietti della prossima stagione sportiva 2020/2021 del campionato di calcio saranno donati inoltre dall’Unione Sportiva Lecce ai progetti classificati dal quarto posto in poi.

Alla premiazione saranno presenti il Rettore Fabio Pollice e i rappresentanti delle organizzazioni e degli enti sostenitori.