Un vino è per sempre… Al via il contest di Mocavero per un’etichetta indimenticabile

In vino…ars si potrà dire grazie all’iniziativa dell’Azienda Vinicola Mocavero s.a.s. di Francesco Mocavero & C. di Arnesano che lancia un contest alla ricerca di un giovane artista locale che dia vita a un progetto grafico e artistico per l’ideazione dell’etichetta di una bottiglia di vino rosso limited edition. Un modo per far incontrare l’arte del gusto e l’arte pittorica al cospetto di un capolavoro al quale sta lavorando in cantina con fervore l’enologo Benedetto Lorusso.

Del resto come diceva Edoardo VII il vino non si beve soltanto. Il vino si annusa, si osserva, si gusta, si sorseggia. E se ne parla… Un calice di vino apre mondi nuovi, la stimolazione dei sensi accompagna la costruzione di vissuti e significati. Ma questa forza simbolica pretende di essere raccontata, narrata e quindi condivisa con ogni singolo fruitore. Nome e veste grafica finiscono per essere l’involucro di un’anima che vuole sprigionarsi ogni qualvolta si sceglie e si apre una bottiglia.

A questo hanno pensato Francesco e Marco Mocavero, i due titolari dell’azienda salentina impegnati nel lancio di questo progetto che coniugherà arte e gusto.

Nasce il progetto “Joy – la gioia”, ritrovata.

Dare l’idea per la progettazione grafica di un’etichetta che immortali l’anima di un vino può anche significare scacciare i fantasmi di un periodo difficile in cui l’emergenza sanitaria da coronavirus ha imposto nuovi ritmi e limitazioni, causando non pochi problemi, danneggiando sia il settore vitivinicolo che quello artistico. Parte da qui l’idea di un progetto che vuole sostenere l’arte, gli artisti e dare loro nuova visibilità, riconoscendone l’importanza. Insomma, un piccolo supporto al mondo dell’arte e a quell’artista che saprà infondere e trasferire nell’etichetta proprio il concetto di “gioia, ottimismo, rinascita”.

Come partecipare al contest

Tutti gli artisti locali, professionisti e non, hanno tempo fino al 21 aprile per partecipare al Contest, e dare la propria interpretazione di gioia. Al vincitore del contest spetta un premio in denaro di 1.000,00 € a riconoscimento del merito, la possibilità di un rapporto di collaborazione per la realizzazione di altri progetti e/o adattamenti.

Il regolamento del concorso è pubblicato sul sito di mocavero vini.

A conclusione del progetto, oltre al lancio del nuovo vino Mocavero in questa veste artistica, avrà luogo un evento di presentazione di tutte le opere e gli artisti che hanno preso parte al concorso.