Centri estivi 2025, il Comune di Gallipoli sostiene le famiglie con contributi economici per la frequenza

L’Amministrazione comunale di Gallipoli rinnova anche per l’estate 2025 il proprio impegno concreto a favore delle famiglie, attraverso un avviso pubblico che prevede l’erogazione di contributi economici per la partecipazione dei minori, dai 3 ai 17 anni, ai centri estivi organizzati sul territorio. A seguito della manifestazione di interesse pubblicata nelle scorse settimane, il Comune ha definito un elenco di soggetti disponibili a gestire Centri Estivi, attivi per almeno cinque giorni a settimana, con personale qualificato e in numero adeguato rispetto ai minori accolti. I centri offriranno attività educative e ricreative, garantendo standard di qualità e sicurezza.

Le famiglie residenti a Gallipoli, con figli rientranti nella fascia d’età prevista, potranno effettuare l’iscrizione a uno dei Centri Estivi aderenti all’iniziativa e, presentando la documentazione di pagamento, accedere a un rimborso parziale della retta sostenuta. Il contributo è finalizzato a favorire in particolare quei nuclei familiari che, trovandosi in una condizione di fragilità economica, faticano a sostenere i costi legati alla cura dei minori durante il periodo estivo. Il contributo potrà essere riconosciuto alle famiglie con un ISEE in corso di validità non superiore a 7.500 euro, per un importo massimo di 250 euro per ciascun figlio iscritto a un centro estivo. Un’attenzione particolare è riservata anche ai minori con disabilità certificate, per i quali è previsto un contributo fino a 800 euro, indipendentemente dalla soglia ISEE, a condizione che la frequenza sia accompagnata da un progetto educativo individualizzato, condiviso con il soggetto gestore del servizio, anche al di fuori del territorio comunale.

Per accedere al contributo è necessario essere residenti nel Comune di Gallipoli, avere figli di età compresa tra i 3 e i 17 anni e presentare, nei casi previsti, l’attestazione ISEE o la certificazione di disabilità. Il modulo di domanda, disponibile sul sito istituzionale del Comune, dovrà essere compilato e trasmesso via PEC all’indirizzo [email protected], indicando nell’oggetto “Rimborso Centri Estivi 2025”. Alla domanda dovranno essere allegati un documento d’identità in corso di validità e, dove richiesto, l’attestazione ISEE.Le domande saranno accolte in ordine di arrivo e valutate con procedura a sportello, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. La scadenza ultima per la presentazione è fissata alle ore 12.00 del 30 settembre 2025.

“Rendere i servizi estivi accessibili anche alle famiglie che vivono situazioni di fragilità economica o sociale significa offrire opportunità di inclusione, benessere e sollievo concreto – dichiara l’assessore ai Servizi Sociali, Tonia Fattizzo. Con questo avviso, continuiamo a costruire una città attenta ai bisogni dei più piccoli e capace di sostenere i genitori nella difficile sfida della conciliazione tra vita familiare e impegni lavorativi”.

Il contributo previsto dal Comune non è cumulabile con eventuali analoghe misure concesse da altri enti pubblici. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it.