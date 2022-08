Gallipoli, contributo economico alle famiglie svantaggiate con minori per la frequenza di centri estivi

Sono tanti i ragazzi che passano una parte della loro estate nei centri estivi, punti di ritrovo, di crescita e di formazione. È disponibile online l’avviso pubblico per il riconoscimento di un contributo alle famiglie del Comune di Gallipoli che hanno sostenuto una spesa economica per i servizi socioeducativi per i propri figli di età compresa tra i 3 e i 17 anni. Per chiedere il rimborso, la frequenza dei centri deve essere avvenuta tra il 13 giugno ed il 10 settembre 2022.

“Il Comune di Gallipoli ha stanziato oltre 20 mila euro a favore delle famiglie: le domande saranno però ammesse con valutazione a sportello, tenendo conto dell’ordine cronologico della data di arrivo. Il Comune di Gallipoli, dopo aver verificato l’ammissibilità della domanda di rimborso provvederà al rimborso massimo di 200 euro per minore fino ad esaurimento dei fondi – commenta l’assessore al Welfare Angelo Mita – Un piccolo aiuto che può fare la differenza e far tirare un respiro di sollievo alle famiglie del territorio.”

Chi può presentare domanda

Potranno presentare domanda tutte le famiglie residenti nel Comune di Gallipoli con minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni che abbiano frequentato centri estivi nel periodo compreso tra il 13 giugno e il 10 settembre 2022. Per presentare domanda, è necessario l’ISEE del nucleo familiare che non deve essere superiore a 7.500 euro.

Termine ultimo per presentare domanda è il 30 settembre 2022, alle ore12:00, compilando e sottoscrivendo il modulo di domanda a cui allegare la copia del documento di identità in corso di validità, l’ISEE in corso di validità e l’attestazione di pagamento per la frequenza dei centri estivi convenzionati con invio all’indirizzo: [email protected], indicando nell’oggetto “Rimborso Centri Estivi 2022”.

Tutte le informazioni sul sito www.comune.gallipoli.le.it