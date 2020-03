Un sostegno ai cittadini meno abbienti di Porto Cesareo, in arrivo risorse finanziarie dall’Ambito Territoriale

Un piccolo sostegno per i cittadini che vivono in uno stato di necessità, aggravato, in questo periodo, dall’emergenza coronavirus che sta flagellando l’Italia intera.

È quello che giunge a Porto Cesareo, in questi giorni da parte dell’Ambito Territoriale nr. 3 di Nardò.

L’articolazione, infatti, ha stanziato una serie di risorse finanziarie per i comuni che ne fanno parte, in base al numero dei residenti, che avranno il compito di essere destinate alla fornitura di generi alimentari e di prima necessità a sostegno delle famiglie e di tutti quelli che versano in condizioni di necessità e di povertà.

La somma destinata alla località rivierasca è pari a 3000 euro.

Il finanziamento, poi, si aggiungerà ai contributi che il Comune metterà a disposizione. A breve verrà reso noto l’Avviso Pubblico in cui verranno indicati i requisiti necessari per accedere alle risorse.

Per conoscere le novità al riguardo, basterà consultare i canali social, oppure collegarsi al sito istituzionale del Comune di Porto Cesareo.

Soddisfazione è stata espressa del vicesindaco, delegata ai Servizi Sociali, Silvia Tarantino, che ha seguito attentamente l’iter in questa fase delicata di emergenza sanitari.