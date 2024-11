“Occhio agli occhi”, a Lecce bilancio positivo per le giornate di prevenzione delle maculopatie

Bilancio positivo per le giornate di prevenzione delle maculopatie svoltesi al Vito Fazzi di Lecce l’8 e il 9 novembre e organizzate dal Comitato Macula e dal Reparto Oculistica del Presidio Ospedaliero.

Il Progetto ‘Occhio agli occhi’ – che ha previsto lo screening gratuito attraverso l’impiego della strumentazione OCT (Tomografia a Coerenza Ottica) – ha coinvolto in tutto 250 persone, over 55 e/o con diabete.

Con l’aumentare dell’età media della popolazione, le maculopatie, ovvero le patologie della macula (la zona più nobile della retina) sono in crescente aumento.

In Italia si stima che circa 800.000/1 milione di persone presentino segni iniziali di maculopatia senile. Inoltre, circa un terzo dei pazienti con diabete sviluppa una maculopatia nel corso della vita.

Questi rilievi epidemiologici sono destinati ad aumentare nei prossimi decenni; d’altra parte l’avanzamento della tecnologia permette di diagnosticare anche i casi iniziali consentendo un inquadramento precoce e un intervento terapeutico tempestivo.

Nei giorni 8 e 9 novembre, presso il Reparto di Oculistica del Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di Lecce, i pazienti sono stati accolti dal personale del Reparto, diretto Maria Carmela Costa, e hanno eseguito esami per l’inquadramento di questa patologia. Il 72% del 250 partecipanti non ha presentato segni di maculopatia, mentre nel 28% è stata posta diagnosi di maculopatia: questi ultimi sono stati indirizzati all’Ospedale di Copertino – dove attualmente sono in carico circa 3000 pazienti – per un ulteriore approfondimento diagnostico.