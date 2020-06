Attenzione sulle strade di Trepuzzi, un dispositivo elettronico controllerà la velocità

«Prudenza al volante». È questa la raccomandazione del Comando di Polizia Municipale di Trepuzzi rivolta agli automobilisti che da oggi, giovedì 4 giugno, dovranno stare più attenti a non premere il piede sull’acceleratore e a rispettare i limiti segnalati dai cartelli. Chiunque percorrerà le strade di competenza territoriale, in entrambi i sensi di marcia, potrà “incontrare” una postazione mobile della Municipale che sarà impegnata in un servizio per il controllo della velocità con l’impiego di un dispositivo elettronico, pronto ad immortalare le infrazioni, una delle più comuni tra quelle previste dal Codice della strada.

«La rilevazione sarà effettuata compatibilmente con le esigenze di servizio e con la disponibilità del personale» si legge nella nota in cui, come detto, si raccomanda a tutti di usare prudenza alla guida.

Gli ‘occhi elettronici’, del resto, non fanno sconti, non calcolano la fretta o gli errori commessi in buona fede. Per i più distratti è prevista la cosiddetta soglia di tolleranza (Il Codice, insomma, “tollera” minimi sforamenti alle soglie massime di velocità entro le quali è consentito muoversi). Ma chi nonostante tutto ha schiacciato troppo il pedale dell’acceleratore va incontro ad una sanzione che può essere più o meno ‘salata’ e la perdita di preziosi punti della patente. Più di tutto, e non bisogna dimenticarlo, rispettare le regole è una questione di sicurezza.