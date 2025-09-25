Il Codice dei contratti pubblici dopo il correttivo, al Tar di Lecce un momento di confronto

Si svolgerà domani, venerdì 26 settembre, alle ore 16 presso la sede del Tar di Lecce un importante convegno organizzato dalla Camera Amministrativa di Lecce, Brindisi e Taranto sul Codice dei Contratti Pubblici dopo il correttivo, che si rivolge agli operatori giuridici, ma altresì alle imprese ed agli enti locali.

Parteciperanno Luigi Quinto, Presidente della Camera Amministrativa, Roberto Chieppa, Presidente della VII sezione del Consiglio di Stato. Seguiranno gli interventi di Francesco Baldassare, consigliere Una, Annarita Marasco, vice presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, e quelli di Valeria Pellegrino e Giuseppe Misserini, componenti del direttivo della Camera Amministrativa.

Le relazioni verteranno sui principali istituti del Codice dei Contratti, con un particolare focus sugli effetti dell’entrata in vigore dei principi del Codice sul processo in materia di appalti pubblici, e sulle novità introdotte dal Decreto correttivo e dal Decreto infrastrutture, di recente approvazione.

“Questa iniziativa di approfondimento e formazione – ha dichiarato Luigi Quinto – si colloca nel solco delle attività avviate dalla Camera Amministrativa e testimonia l’attenzione alla funzione sociale dell’avvocatura, che è quella di rivolgersi non solo ai giuristi, ma altresì a tutti gli operatori coinvolti nell’applicazione di una determinata disciplina. Per questa ragione abbiamo ritenuto di coinvolgere anche i funzionari delle amministrazioni, i segretari comunali, gli operatori economici e i tecnici, che a vario titolo contribuiscono alla buona riuscita della riforma. Perché una riforma è tale quando raggiunge una effettiva attuazione. Risultato che può essere conseguito solo se tutti gli attori del sistema svolgono con competenza il ruolo a ciascuno di essi assegnato”.