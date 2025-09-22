“Sangue cordonale: presente e futuro”, al Convitto Palmieri un convegno del Lions Club Lecce Messapia

L’iniziativa, ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione del sangue del cordone ombelicale, risorsa preziosa per la ricerca

Un appuntamento di alto profilo scientifico e sociale si terrà venerdì 26 settembre 2025 alle ore 18.00 presso l’Ex Convitto Palmieri di Lecce, promosso dal Lions Club Lecce Messapia in collaborazione con Adisco – Sezione Regionale Puglia OdV e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Lecce.

Il convegno, dal titolo Sangue cordonale: presente e futuro, ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione del sangue del cordone ombelicale, risorsa preziosa per la ricerca e per la cura di molte patologie grazie alla ricchezza di cellule staminali ematopoietiche.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del senatore Roberto Marti, del sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, della presidente del Lions Club Lecce Messapia Nadia Gala e del presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce Antonio De Maria.

A introdurre i lavori la docente e socia del club Lions e di Adisco Giusy Negro.

Seguiranno gli interventi dei relatori: la presidente di Adisco Regionale Puglia Rossella Fatano, il presidente nazionale di Adisco Giuseppe Garrisi, il responsabile della Banca del Sangue Cordonale Puglia Michele Santodirocco, il chirurgo colon-rettale della Clinica Petrucciani di Lecce Natale Ursino, il dirigente medico dell’UTIN dell’Ospedale “Vito Fazzi” Maurizio Petracca e il direttore facente funzioni della divisione di Ostetricia e Ginecologia dello stesso ospedale Fabrizio Totaro Aprile.

Concluderà il convegno il governatore del Distretto Lions 108 AB, Girolamo Tortorelli.

“Il sangue cordonale rappresenta una delle prospettive più interessanti e promettenti della medicina rigenerativa – sottolinea la presidente del Lions Club Lecce Messapia Gala. Grazie alla presenza di cellule staminali, è in grado di rigenerare il midollo osseo e di ricostituire tutte le cellule del sangue. A differenza del trapianto di midollo, che richiede una compatibilità totale, il sangue cordonale può essere utilizzato anche con una parziale, offrendo così una speranza concreta a molti pazienti. Con questa iniziativa il nostro Club vuole ribadire l’impegno nel diffondere la conoscenza, promuovere la solidarietà e rafforzare la consapevolezza civica su temi che riguardano la salute e la vita delle persone”.

L’incontro si propone dunque non solo come occasione di approfondimento medico-scientifico, ma anche come momento di sensibilizzazione aperto alla cittadinanza, nella convinzione che informazione e cultura sanitaria siano strumenti fondamentali di prevenzione e di progresso sociale.

