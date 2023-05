“La sfida delle cure palliative”, se ne parla in un convegno all’Open Space

Si svolgerà venerdì 26 maggio, a partire dalle ore 17.30, presso la sala Open Sapce di Palazzo Carafa, in occasione della XXII Giornata Internazionale del Sollievo del 28 maggio prossimo, il convegno dal titolo “La sfida delle cure palliative: un impegno dell’ASL di Lecce organizzato dall’Hospice “San Cesario di Lecce” e dall’U.O.C di Oncoematologia Pediatrica del “Vito Fazzi” di Lecce, insieme alle Associazioni di Volontariato “Il Mantello di San Martino”, “Per un sorriso in più” e “Triacorda”.

Il Servizio Sanitario Nazionale, riconosce alle Cure palliative un ruolo essenziale e le garantisce a tutti i cittadini, inserendole nella copertura sanitaria universale. La finalità principale di queste terapie è il sollievo dal dolore e dalla sofferenza dei pazienti che convivono con una patologia cronica avanzata (neoplastica e non) anche quando l’obiettivo non sia più quello della sopravvivenza. I domini chiave di questa Disciplina sono: la presa in carico multidimensionale del malato; l’assistenza continua, progressiva ed integrata; la cura del percorso di informazione/consapevolezza per permettere al paziente di autodeterminarsi nelle scelte di cura.

Nonostante i benefici dimostrati, l’accesso alle Cure Palliative è ancora molto tardivo.

L’iniziativa del 26 maggio consentirà di riflettere su tutte queste tematiche e si pone l’obiettivo di evidenziare il lavoro, spesso oscuro, di tanti operatori che con il loro impegno alleggeriscono il carico di sofferenza che grava sui singoli malati, sulle loro famiglie e, a cascata, su l’intera società.

Si tratterà un momento di condivisione con le testimonianze di tutti gli Enti erogatori attualmente presenti nell’Asl di Lecce. In particolare verrà evidenziato il ruolo dell’Associazione “Il Mantello di san Martino” che dal 2007 è al fianco degli operatori dell’Hospice di San Cesario di Lecce, impegnandosi in attività sociali ed economiche a sostegno delle migliaia di pazienti ospitati negli nella Struttura e delle loro famiglie.

Si discuterà, inoltre di Cure Palliative Pediatriche, delle difficoltà di accesso e dei servizi attualmente disponibili. Verranno inoltre presentati gli eventi in programma a favore della campagna “Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche” promossa da Assunta Tornesello – Direttore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica – e dalle Associazioni “ Per un sorriso in più “ e Triacorda”

L’incontro – aperto al pubblico e in particolare al mondo del volontariato – sarà accompagnato da un piccolo intermezzo musicali e da letture scelte. L’ingresso è libero fino a esaurimento.