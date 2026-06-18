Si svolgerà domani, presso le Officine Cantelmo di Lecce, il convegno dal titolo: “Identità Territoriale e mercato globale: tutela giuridica delle imprese e del consumatore”. Le Officine Cantelmo, come sottolineato in una nota stampa dal presidente della Camera Civile Salentina, Salvatore Donadei che ha voluto fortemente l’evento: “Sono dunque pronte ad ospitare giuristi, accademici, imprenditori e consumatori in un interessante confronto, nell’evento formativo che si terrà nel pomeriggio di venerdì 19 giugno”.

Il convegno organizzato dal Dipartimento Diritto del Consumo ed Economia del Mercato, può contare sul patrocinio della stessa Camera Civile Salentina, dell’Università del Salento, del Consiglio notarile, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Confindustria e Codacons.

Come sottolineato sempre nella nota stampa: “I lavori accenderanno un faro qualificato ed autorevole sulla tutela giuridica di imprese e consumatori, partendo dall’analisi dei macro temi della identità territoriale e mercato globale. Deliberato l’accreditamento per l’aggiornamento professionale delle toghe salentine; l’incontro sarà moderato dall’avvocato Cristian Sturdà, coordinatore del dipartimento”.