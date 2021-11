Ambiente, territorio, bonifica e pesca all’ombra del Pnrr e dei fondi regionali. Un convegno della Fai Cisl

Si parlerà di ambiente, territorio, bonifica e pesca nella tavola rotonda organizzata dalla Fai e dalla Cisl di Lecce nella giornata di lunedì 8 novembre, alle ore 9.30 presso l’Hilton Garden Inn. Sullo sfondo di questi macrotemi si staglierà l’aspetto che più sta a cuore al mondo del sindacato, ovvero quello del lavoro.

L’evento che si colloca nell’ambito degli incontri precongressuali della Cisl di Lecce che nel febbraio del 2022 celebrerà il suo XIX congresso provinciale, si inserisce in un momento particolare e importante per il Salento che, insieme a tutti i suoi principali attori istituzionali, economici, sociali e culturali sta focalizzando il proprio rilancio sulle mission del Pnrr in materia di ambiente, riconversione, sostenibilità.

Parlare di ambiente significa dunque parlare di Psr, di lotta alla xylella, di reimpianti, di policolture e tanto altro. Tutti temi che si intrecciano e che meritano di essere ricomposti in una visione unitaria d’insieme.

«Vogliamo partecipare alle discussioni su come e dove impiegare tutti i fondi, quelli regionali e quelli del Pnrr – sostiene il Segretario Generale della Fai Cisl di Lecce, Gianluigi Visconti – perché vogliamo essere autentiche sentinelle per controllare gli iter di spesa e l’effettivo utilizzo. Quando infatti sarà il momento dei rendiconti, dobbiamo poter conoscere quanti frutti ha dato l’utilizzo di quelle somme, in termini di infrastrutture realizzate, di posti di lavoro creati, di ritorno complessivo sul territorio. Non ci si può nascondere! Ognuno in questa partita deve fare la propria parte con coscienza ed onestà intellettuale. Noi siamo pronti a fare la nostra parte ed a prenderci le nostre responsabilità».

Alla tavola rotonda interverranno:

Gianluigi Visconti , Segretario Generale della Fai di Lecce, la Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana della Cisl;

, Segretario Generale della Fai di Lecce, la Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana della Cisl; Onofrio Rota , Segretario Generale Nazionale della Fai Cisl;

, Segretario Generale Nazionale della Fai Cisl; Donato Pentassuglia , Assessore Regionale all’Agricoltura;

, Assessore Regionale all’Agricoltura; Anna Grazia Maraschio , Assessore Regionale all’Ambiente;

, Assessore Regionale all’Ambiente; Dario Stefano , Presidente della Commissione Politiche UE del Senato della Repubblica;

, Presidente della Commissione Politiche UE del Senato della Repubblica; Ada Chirizzi, Segretario Generale della Cisl di Lecce.

Il convegno, moderato da Valentina Murrieri, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale you tube della Cisl di Lecce.