“LavoriIAmo. Tra algoritmica e algoretica”, a Lecce un convegno sull’Intelligenza Artificiale

Si svolgerà giovedì 3 ottobre 2024, alle ore 9.30, presso l’Auditorium “Centro Risorse Freccia” dell’IIS “Antonietta De Pace” di Lecce, l’evento dal titolo “LavoriIAmo. Tra algoritmica e algoretica, opportunità e rischi dell’Intelligenza Artificiale”.

Si tratta di un importante convegno sul tema dell’Intelligenza Artificiale e delle sue implicazioni sul mondo del lavoro, organizzato dalla Cisl di Lecce.

L’incontro, che vedrà la partecipazione di esperti di diverse discipline, si propone di offrire un’analisi approfondita delle opportunità e dei rischi legati all’avanzamento tecnologico, con particolare attenzione alle sue ricadute sul mondo del lavoro.

L’Intelligenza Artificiale sta trasformando radicalmente il modo in cui viviamo e lavoriamo. Questo convegno rappresenta un’opportunità per: comprendere le potenzialità e i limiti dell’IA; analizzare le implicazioni dell’IA sul mondo del lavoro e discutere le sfide e le opportunità legate all’innovazione tecnologica

Programma

Dopo i saluti di Silvia Madaro Metrangolo, dirigente dell’IIS “A. De Pace” di Lecce e Ada Chirizzi, Segretario Generale della Cisl di Lecce, seguirà l’introduzione di Antonio Perrone, Segretario Territoriale Cisl Lecce.

Alla tavola rotonda, moderata da Francesco Gioffredi, giornalista de Il Nuovo Quotidiano di Puglia, prendono parte: Roberto Muci, esperto in dottrina sociale della Chiesa; Fabrizio Durante, docente di Machine Learning dell’Università del Salento; Caterina Pareo, Ricercatrice in Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa; Fabrizio Benvenuto, Presidente Sezione ICT Confindustria Lecce e Ahise Tarantino, Responsabile Territoriale FISTEL CISL Lecce.

“L’intelligenza artificiale è una forza inarrestabile che sta trasformando il nostro mondo – afferma Antonio Perrone, Segretario Territoriale Cisl Lecce -. Ma questa rivoluzione digitale nasconde anche delle ombre. Il convegno invita a riflettere sui rischi e le sfide poste dall’IA, in particolare nel mondo del lavoro. Automazione, disoccupazione tecnologica, privacy e bias algoritmico sono solo alcune delle questioni che affronteremo. Insieme, cercheremo di tracciare una roadmap per uno sviluppo dell’IA che sia al servizio dell’uomo e non viceversa.”

L’evento è svolto in collaborazione con l’IIS ‘Antonietta De Pace’ di Lecce.