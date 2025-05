Parkinson e parkinsonismi, Tricase per tre giorni capitale mondiale delle malattie neurodegenerative

Da oggi e fino al 22 maggio, Tricase sarà capitale mondiale della ricerca sulle malattie neurodegenerative con il Workshop “Cognitive and Behavior Changes in Parkinson’s Disease and Parkinsonism: Advances and Challenges”, (Cambiamenti cognitivi e comportamentali nella malattia di Parkinson e nel parkinsonismo: progressi e sfide) organizzato dal Centro per le Malattie Neurodegenerative e per l’Invecchiamento Celebrale dell’Università degli Studi di Bari/ Pia Fondazione Cardinale Panico di Tricase, la Mayo Clinic di Rochester-Minnesota (USA) e dal King’s College di Londra (UK) e con il patrocinio della Regione Puglia.

Le città del Capo di Leuca ospiterà quattro giorni di studi e approfondimenti durante i quali ci si confronterà sulle nuove ricerche, i progressi e le sfide sulla malattia di Parkinson e parkinsonismi con esperti provenienti da importanti istituzioni come l’University of Cambridge (UK), Mayo Clinic degli (US), Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles (US), il Karolinska Institute di Stoccolma (SWE), l’University Clinic Halle (DE).

Il workshop si articolerà sulle tematiche di: epidemiologia, clinica, biomarcatori, imaging avanzato e Intelligenza Artificiale.

«I focus del workshop internazionale del 19-20-21 maggio – spiega Giancarlo Logroscino ordinario di Neurologia all’Università di Bari e direttore del Centro per le malattie neurodegenerative dell’Osp. Panico- saranno i disturbi comportamentali e cognitivi del Parkinson e dei parkinsonismi che completano il quadro clinico con i ben più conosciuti sintomi motori che sono alla base della diagnosi clinica tradizionale di queste patologie».

Nel corso dei tre giorni il dibattito degli studiosi approfondirà il tema del recente incremento esponenziale delle malattie neurodegenerative «determinato da due fattori demografici: la crescita della popolazione generale ed il progressivo aumento dell’aspettativa di vita. Dopo aver preso in considerazione questi due fattori demografici – spiega Logroscino – l’Alzheimer, la malattia neurodegenerativa più diffusa al mondo, è cresciuta meno del 2% negli ultimi trent’anni. Al contrario, i casi di Parkinson e Parkinsonismi sono aumentati di circa il 25%. Questo aumento è collegabile, probabilmente, a fattori ambientali quali le neurotossine da siti industriali o gli inappropriati stili di vita. Diventa, pertanto, fondamentale il controllo e la regolamentazione più appropriata dei cicli di produzione industriale. A testimonianza di ciò– evidenzia Logroscino -i dati attuali a livello mondiale registrano cheil Paese con un maggiore incremento di malattia di Parkinson e dei Parkinsonismi è la Cina dove il controllo ambientale è stato per lungo tempo sacrificato all’aumento della produzione».

Parte integrante del Workshop sarà un meeting che si terrà nel pomeriggio del 21 maggio organizzato con i neurologici e professionisti sanitari protagonisti della clinica e dell’assistenza sul territorio salentino attraverso la Rete Parkinson e la rete dei Centri Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) del Piano Nazionale Demenze.

Durante il Workshop saranno presentati i risultati raggiunti dal Centro Malattie Neurodegenerative di Uniba/Osp. Card. G. Panico nel “Tecnopolo per la Medicina di Precisione”, progetto finanziato dalla Regione Puglia.

Giovedì 22 maggio, invece,alle ore 17.30, nella Sala del Trono di Palazzo Gallone a Tricase, si terrà un incontro pubblico promosso dall’Associazione Parkinson Salento e dalla Pia Fondazione Panico, dal titolo: “Parkinson: Vivere con Speranza, Conoscenza e Fede”. L’iniziativa vuole mettere in luce l’impatto profondo della malattia di Parkinson sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie. Durante l’incontro si rifletterà sul ruolo che le istituzioni, sia laiche che religiose, possono svolgere nell’affrontare queste sfide, sia sotto il profilo tecnico-assistenziale che nel sostegno umano e spirituale.

Interverranno: Mons. Vito Angiuli vescovo della diocesi Ugento-Santa Maria di Leuca, Maria Pia Cozzari, psicologa componente del tavolo per le demenze del Ministero della Salute, Giancarlo Logroscino e Adriano Santoro, presidente dell’Associazione Parkinson Salento.