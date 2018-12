Contro il razzismo, raccontare la realtà oltre la percezione. Convegno a Martano con Agedo Lecce

Un incontro che voleva andare oltre la percezione che si ha della realtà, oltre gli steccati e i singoli punti di vista.

Ieri sera a Martano presso la sala convegni Karol Wojtyla, in piazza Caduti, si è tenuto un incontro organizzato dall’associazione Philos nell’ambito del Progetto Io come Te che vede come capofila Agedo Lecce.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Martano, Fabio Tarantino si sono susseguiti una serie di interventi e testimonianze “contro il razzismo”.

A prendere parola la presidente Agedo Lecce, Gianfranca Saracino, che con tenacia sta portando avanti il progetto finanziato da Fondazione per il Sud, contro ogni violenza, attraverso un percorso di dialogo e introspezione utile al fine di guardarsi dentro.

Sono intervenuti, poi, Antonio Ciniero, docente UniSalento – ICISMI (International Centre Interdisciplinary Studies of Migration), Guido Viale – giornalista de Il Manifesto, Mauro Zacheo – consigliere delegato all’Accoglienza del Comune di Martano, Danyal Sarwar – beneficiario S.p.r.a.r. “Martano Città aperta”.

Ogni testimonianza è entrata nel vivo delle esigenze dell’accoglienza, è andata a fondo alle problematiche sorte anche alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno investito la politica.

Nel corso dell’appuntamento, sono state recitate delle letture da “Parole oltre le frontiere , dieci storie di migranti” ( Ed. terre di Mezzo) a cura di Maira Marzioni.

Per l’occasione è stata allestita la mostra fotografica “Quotidiane Epifanie” con gli scatti di Chiara Amato, Federica Fattizzo e testi di Maira Marzioni.