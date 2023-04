‘La Scuola non è un’isola’, un convegno a Taviano su formazione, lavoro e futuro

La scuola non è un’isola, non può essere avulsa dai processi e dalle scelte che incidono in maniera determinante sul futuro dei giovani. E i percorsi di PCTO, quella che un tempo era la vecchia Alternanza Scuola – Lavoro, sono il ponte che collega due mondi, quello della scuola e del lavoro appunto, che nel reciproco rispetto devono trovare forme di dialogo e interrelazione. Nasce da queste riflessioni l’evento organizzato da Cisl Lecce, Cisl Scuola Lecce e Cisl Puglia in collaborazione con Anpal Servizi e Asesi per discutere di formazione, lavoro e futuro insieme ai protagonisti, ovvero gli studenti delle classi terze di 4 Istituti Scolastici Superiori della provincia salentina. Il convegno si svolgerà mercoledì 5 aprile, con inizio alle ore 10.00, presso l’ Auditorium dell’Istituto Comprensivo di Taviano.

Le scuole che parteciperanno all’evento, che si annuncia come l’inizio di una partnership triennale, sono:

– IIS ‘Antonietta De Pace’ di Lecce;

– IISS ‘Don Tonino Bello’ di Tricase/Alessano – Liceo Artistico ‘Nino Della Notte’ di Poggiardo;

– IPSEO ‘Aldo Moro’ di Santa Cesarea Terme;

– IISS ‘Egidio Lanoce’ di Maglie.

Un focus sui percorsi di PCTO

«L’obiettivo dell’incontro è quello di fare sintesi ed attivare un focus – afferma Ada Chirizzi, Segretario Generale della Cisl di Lecce – tra due visioni contrapposte. Da un lato chi riduce l’alternanza scuola-lavoro a uno strumento funzionale alle esigenze immediate delle imprese (così da orientare i percorsi didattici nel loro contenuto a quanto effettivamente richiesto dal tessuto produttivo con l’intento di ridurre, almeno sulla carta, il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, a vantaggio di imprese e lavoratori) e dall’altro chi, invece, sostiene la netta separazione tra scuola e lavoro, ritenendo che questi due mondi debbano mantenersi più lontani possibile perché la scuola deve unicamente formare la persona mediante nozioni teoriche che la pratica non può arricchire, con il lavoro che sarebbe quindi un corpo estraneo all’interno di un impianto pedagogico già di per sé sufficiente. Siamo convinti che in mezzo andrebbe riscoperta l’alternanza, o meglio l’integrazione, tra la scuola e il lavoro come metodo pedagogico nel quale gli studenti vengono introdotti al mondo non solo mediante la dimensione teorica ma anche quella pratica».

Il convegno della Cisl vuole proprio soffermarsi sull’importanza del passaggio dalla vecchia Alternanza Scuola Lavoro ai PCTO che danno vita ad un’organizzazione finalizzata ad integrare l’apprendimento in aula con l’esperienza lavorativa e l’avvicinamento al mondo del lavoro.

Organizzazione del Convegno

Ai saluti istituzionali di Giuseppe Tanisi, Sindaco di Taviano, Fernando Calò, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Taviano, Gianna Guido, Segretaria Generale della Cisl Scuola di Lecce, Silvia Madaro Metrangolo, Dirigente Scolastica dell’IIS ‘Antonietta De Pace’ di Lecce, Annalena Manca, Dirigente Scolastico dell’IISS ‘Don Tonino Bello’ di Tricase – Liceo Artistico ‘Nino Della Notte’ di Poggiardo, Paolo Aprile, Dirigente Scolastico dell’IPSEO ‘Aldo Moro’ di Santa Cesarea Terme, Giovanni Casarano, Dirigente Scolastico dell’IISS ‘Egidio Lanoce’ di Maglie, seguirà l’introduzione del Segretario Generale della Cisl di Lecce, Ada Chirizzi, alla tavola rotonda coordinata e presieduta da Valentina Pascali, Responsabile dello Sportello Lavoro della Cisl di Lecce e Riccardo Rucco, Presidente dell’ente di formazione Asesi.

Protagonisti del dibattito saranno:

– Angelo Silvestri, Responsabile Territoriale Puglia e Basilicata di Anpal Servizi;

– Stefano Mastrovincenzo, Presidente IAL nazionale;

– Anna Cammalleri, Consigliera del Presidente della Regione per le Politiche Integrate, Formazione, Occupazione e Cittadinanza Attiva nel Sistema Puglia;

– Antonio Castellucci, Segretario Generale Usr Cisl Puglia.

Un progetto che dura tre anni

L’evento darà avvio ad un percorso triennale di PCTO destinato agli alunni delle scuole partner di progetto. Obiettivo primario è quello di generare percorsi sistemici di alternanza scuola – lavoro, offrendo agli studenti una pluralità di esperienze e di incontri che coinvolgano il territorio, le parti sociali, le imprese, le pubbliche amministrazioni. Ciò al fine di contenere il fenomeno della dispersione scolastica e del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro.