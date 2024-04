Addio a Roberto Stasi, medico amato da tutti. Era il figlio di Mario, che fondò il Panathlon Lecce

Una breve ma inesorabile malattia, come si legge nei manifesti funebri, lo ha portato via all’età di 73 anni non ancora compiuti. Roberto Stasi era un uomo amato per la sua gentilezza, la grande disponibilità e l’immensa generosità.

Di professione dermatologo ha dedicato la sua vita alla famiglia e a chi aveva bisogno.

Orgoglioso della storia della sua famiglia d’origine, Roberto era figlio di Mario Stasi, il padre dello sport leccese, a cui è dedicato il circolo tennis di Lecce, un pioniere che quasi sessant’anni fa aveva ideato il Premio Panathlon destinato agli atleti più meritevoli nelle varie discipline agonistiche. Una storia di cui il dottore Roberto andava fiero.

Alla moglie Paola, e ai figli Elisa ed Enzo, la vicinanza e l’affetto di tutta la squadra di Leccenews24.