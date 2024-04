Sisterhood, empowerment attraverso la solidarietà femminile. Proseguono i laboratori di Medicina Narrativa e PhotoVoice

Le attività del progetto ‘Sisterhood, l’Empowerment della Sorellanza’ proseguono con i laboratori di Medicina Narrativa e PhotoVoice dedicati alle donne a cura della progettista sociale Raffaella Arnesano e della fotografa Nuria Arezzi. Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 30 aprile 2024 presso la sede di Anteas Lecce sita in Viale della Libertà 66/b. La partecipazione al laboratorio deve essere prenotata al 389.8445704 o inviando una mail a [email protected].

Il progetto ‘Sisterhood: l’empowerment della sorellanza’ – Bando Puglia Capitale Sociale 3.0 – vede nella rete di partenariato oltre al soggetto capofila Anolf Cisl Lecce – Associazione Nazionale Oltre le Frontiere -, il Comune di Lecce, la Fondazione Francesca Massa e l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Antonietta De Pace’ di Lecce.

I laboratori arricchiscono l’offerta progettuale di Sisterhood dopo l’apertura dello Sportello sociale dei diritti delle donne avvenuta nelle scorse settimane e che rappresenta un faro e un sostegno per le donne che affrontano quotidianamente una vasta gamma di sfide.

Attraverso il suo impegno per la difesa dei diritti, la riduzione dei conflitti familiari e la protezione dalle violenze, lo Sportello, infatti, si pone come un prezioso alleato nella lotta per una società più giusta, inclusiva e rispettosa dei diritti umani di tutte le donne, indipendentemente dalla loro origine o status migratorio.

Lo Sportello è utile ad una prima valutazione delle situazioni problematiche che le donne esporranno poi in ambito legale e psicologico su tematiche legate al lavoro, ai minori e alle dinamiche di coppie o familiari per dar vita ad interventi mirati a sostenere battaglie legali per la salvaguardia dei propri diritti nel mercato del lavoro, ad abbassare la conflittualità nelle separazioni e nei divorzi tra coniugi, a salvaguardare l’incolumità psicofisica delle vittime di violenza domestica, per tutelare l’interesse delle donne e dei minori.

“Nell’ambito del progetto ‘Sisterhood: l’empowerment della Sorellanza’ – afferma Arlinda Hamzaj, presidente di Anolf Cisl Lecce -, la locale Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere ha lanciato un’iniziativa strategica per sostenere le donne: lo Sportello Sociale per i Diritti delle Donne. Questo sportello rappresenta un punto di riferimento cruciale per le donne, per tutte le donne e per quelle migranti in particolare, che affrontano una vasta gamma di sfide legate al lavoro, alla famiglia e alla loro integrità psicofisica”.

Le attività dello Sportello di Sisterhood

Sportello di Mediazione dei Conflitti, a cura della dott.ssa Marinella Capone;

Sportello di Consulenza Legale, a cura dell’ Avv. Lucrezia Greco;

Sportello di Consulenza Psicologica, a cura della.dott.ssa Michela Perlangeli;

Sportello di Supporto Informatico, a cura di Andrea Albani.

Il coordinamento delle attività della Sportello sono affidate alla dott.ssa Elisa Palma.

Lo Sportello Sociale dei diritti é aperto tutti i martedì e tutti i giovedì presso la sede Anolf Cisl di Lecce in Viale della Libertà 79 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

“Lo sportello sociale per i diritti delle donne é un porto sicuro in cui trovare ascolto e comprensione – sostiene Raffaella Arnesano, progettista sociale -. Il principale obiettivo dello Sportello è quello di offrire alle donne un ambiente sicuro e accogliente dove possano esporre le loro problematiche e ricevere supporto legale e psicologico. Questo servizio è fondamentale perché molte donne possono trovarsi in situazioni di vulnerabilità, spesso esposte a sfruttamento lavorativo, violenza domestica e problemi familiari complessi”.