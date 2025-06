Le istituzioni e le parti sociali in prima linea per la tutela delle condizioni di lavoro negli appalti

Si è svolto nella mattinata di oggi, presso la Prefettura, il convegno di presentazione dei contenuti “Atto di indirizzo in materia di tutela delle condizioni di lavoro negli appalti”, con ampia partecipazione dei rappresentanti della Provincia, dei Comuni e delle organizzazioni datoriali e sindacali.

Il documento costituisce il risultato dell’attività svolta dall’Osservatorio Permanente Provinciale sulla Cooperazione, coordinato dall’Itl e composto dai rappresentanti di Inps e Inail e dalle Associazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, costituito circa tre anni fa al fine di individuare le opportune strategie di prevenzione e contrasto al fenomeno delle società cooperative “spurie”, che potrebbero celare fenomeni distorsivi, elusivi e fraudolenti come l’interposizione illecita di manodopera, i contratti pirata ed il dumping contrattuale.

Nel corso dell’incontro, sono stati esplicitati dai relatori intervenuti per Itl, Inps, Inail e per le parti sociali gli indirizzi operativi a beneficio delle stazioni appaltanti impegnate nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture che coinvolgono le società cooperative, molto presenti nel territorio provinciale in diversi settori produttivi (tra cui costruzioni, agricoltura, alloggio e ristorazione, sanità, istruzione, informazione e comunicazione).

Come ha sottolineato Direttore dell’Itl di Lecce Alessandra Pannaria, i fenomeni di irregolarità nel settore della cooperazione sono ancora presenti nel territorio provinciale, soprattutto tra le società non associate alle Centrali cooperative firmatarie del Protocollo d’intesa del 2007, da cui ha avuto origine l’Osservatorio provinciale.

I presenti hanno quindi convenuto sulla necessità che si profonda ogni sforzo utile per potenziare le attività di collaborazione interistituzionale in funzione di prevenzione di tutti i fenomeni suscettibili di minare lo scopo mutualistico posto alla base del sistema della cooperazione.

Il Prefetto Natalino Manno ha espresso particolare apprezzamento per l’attività posta in essere dall’Osservatorio provinciale, quale best practice attuativa del “Protocollo d’intesa per il rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro nella provincia di Lecce”, da esportare anche in altri settori imprenditoriali, nella consapevolezza che occorre innalzare sempre di più il fronte istituzionale a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che rappresenta non solo un diritto e un dovere, ma anche una scelta di valore a presidio del principio fondamentale della dignità della persona.