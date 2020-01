Pannelli solari gratis ed energia a costo zero, per i cittadini in difficoltà arriva il reddito energetico

Un’opportunità per le famiglie più disagiate ed un grande passo avanti per l’ambiente. Con una legge varata dalla Regione Puglia solo qualche mese fa, il reddito energetico è legge a tutti gli effetti. Ad illustrare ai cittadini la nuova normativa regionale vigente saranno le associazioni Cambiamenti e Proxima con un convegno organizzato per venerdì 10 gennaio. Appuntamento presso il Palazzo Marchesale a partire dalle ore 19.00.

Presenti all’incontro, oltre al Sindaco del Comune di Galatone, anche l’assessore alle politiche dell’energia Maurizio Pinca, l’assessore all’ambiente Roberto Bove, il Consigliere Regionale Antonio Trevisi, l’arch. Ilaria Gatto, il Presidente di General Services Giovanni D’introno. Modera l’arch. Giuseppe Resta.

Installazioni di impianti fotovoltaici, micro-eolici o anche solo termici in comodato d’uso sui tetti della propria abitazione o di condomini, tutto a costo zero: sono queste le possibilità messe a disposizione dei cittadini per far fronte alle difficoltà di approvvigionamento energetico delle famiglie socio-economicamente più disagiate, di quelle più numerose, delle giovani coppie e dei nuclei familiari con persone disabili o invalide.

Una lotta alla povertà energetica che non può che giovare anche all’ambiente, grazie alla riduzione delle emissioni nocive all’atmosfera, e lo sviluppo economico del territorio, tramite la creazione di un quadro favorevole alla crescita di una filiera di servizi locali per l’installazione, manutenzione e gestione degli impianti.

L’energia prodotta dagli impianti, dunque, potrà essere consumata dai beneficiari nell’ambito delle normali regole dello Scambio sul Posto, amministrato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Tutti gli eventuali proventi derivanti dall’immissione in rete dell’energia rinnovabile non immediatamente utilizzata verranno ceduti alla Regione per creare un fondo regionale destinato a finanziare i nuovi impianti.

Tutte le spese per l’acquisto, installazione, manutenzione straordinaria e telecontrollo degli impianti saranno a carico della Regione, che procederà tramite dei bandi pubblici alla selezione dei beneficiari. Per tutte le informazioni, appuntamento a Palazzo Marchesale a Galatone, venerdì 10 alle ore 19:00.