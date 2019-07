Via al reddito energetico: in Puglia arrivano pannelli solari per abbattere i costi delle bollette e aiutare le famiglie in difficoltà

Di Pierfrancesco Albanese



Politica

Approvata in consiglio la legge che prevede contributi per impianti fotovoltaici da installare in condomini e abitazioni, consentendo alle famiglie meno abbienti di abbattere i costi delle bollette.