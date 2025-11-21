Il Presidente Sergio Mattarella inaugura la 38° Assemblea Nazionale dell’Upi a Lecce

Conto alla rovescia per l’apertura dei lavori della 38° Assemblea Nazionale dell’Upi, che vedrà raccolti a Lecce, nel Teatro Apollo, quasi mille delegati da tutte le Province italiane.

Una due giorni densa di confronti sui temi all’ordine di giorno del confronto politico istituzionale tra Governo, Parlamento, Province, Comuni e Regioni, intitolata “Le Province, aperte al futuro!”.

Si inizierà martedì mattina, 25 novembre, alle ore 11, con la cerimonia di apertura alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e la relazione del Presidente di Upi Pasquale Gandolfi. Previsti gli interventi di saluto delle autorità locali, Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Fabio Tarantino, Presidente della Provincia di Lecce, Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce.

“Con grande orgoglio ed entusiasmo, la Provincia di Lecce è pronta ad accogliere, per la prima volta nella sua storia, l’Assemblea nazionale delle Province italiane. Saranno due giorni intensi di riflessione e confronto sul futuro di questi Enti che continuano a dimostrare centralità e vitalità”, afferma il Presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15,30, si terranno i panel riservati alla riflessione sulla Legge di Bilancio 2026, sul PNRR e gli investimenti per le scuole superiori e sul ruolo della Provincia nella transizione digitale, a cui sono previsti interventi di rappresentanti del Governo. Ampio spazio poi al confronto con gli esponenti del Parlamento e dei partiti politici, con la presenza dei senatori Francesco Boccia, Presidente del Gruppo Pd e Maurizio Gasparri, Presidente del Gruppo FI, e dei responsabili enti locali dei partiti: Davide Baruffi per il PD, Pierluigi Biondi per FDI e Stefano Locatelli per la Lega.

La seconda giornata, invece, mercoledì 26 novembre, vedrà la presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e del Vicepresidente della Commissione Europea Raffele Fitto.

Si parlerà di politiche a favore delle aree interne, dell’innovazione nella PA con la presentazione del progetto Province&Comuni, con un focus centrale dedicato alle riforme delle autonomie con la presenza del Presidente di ANCI Gaetano Manfredi, del Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga e del Presidente di Ali Roberto Gualtieri. Il dibattito vedrà anche il contributo del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro.