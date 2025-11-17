Rizzello, i malati e gli anziani non possono aspettare

Le storie di Maria e di tante altre persone che assistono in casa genitori affetti da Alzheimer e altre patologie gravi non possono più essere ignorate. Oltre 70mila firme per chiedere Rsa accessibili sono rimaste senza risposta. Famiglie lasciate sole, costrette a scegliere tra lavoro e cura dei propri cari, mentre le strutture pubbliche non offrono posti e quelle private hanno costi fuori dalla portata di tante famiglie.

È una situazione che pesa su tutti: sugli ospedali congestionati, sulle famiglie stremate, sugli anziani più fragili che avrebbero diritto a un’assistenza adeguata e continuativa.

Continuiamo a dirlo chiaramente: la Regione ha fallito su Rsa, tariffe e liste d’attesa. Aspettare fino al 2028 per una visita è inaccettabile. Serve un modello nuovo, capace di mettere insieme pubblico, privato e competenze del territorio per smaltire le liste d’attesa in pochi mesi, non in anni.

Servono posti reali nelle Rsa, tariffe adeguate, risorse chiare e tempi certi. Non promesse, ma soluzioni concrete.

Perché mentre la politica regionale rinvia, le famiglie pagano due volte: in soldi, chi può, e in sofferenza, tutti.

