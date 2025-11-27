Nardò, Pippi Mellone nomina la nuova squadra di governo fino al 2027

Il Sindaco Pippi Mellone ha ufficializzato, tramite il decreto n. 21, la composizione della nuova Giunta Comunale, delineando la squadra di governo che accompagnerà l’amministrazione fino alla scadenza naturale del 2027. Questo rimpasto mira a coniugare continuità amministrativa con nuove energie e competenze, ponendo già le basi per il futuro politico della città.

Al centro della nuova configurazione spicca la figura di Maria Grazia Sodero, confermata nel ruolo strategico di Vicesindaco. Oltre a questa carica di rilievo, l’Assessore mantiene le deleghe fondamentali ai Servizi Sociali, all’Emergenza Abitativa e al Piano Sociale di Zona. La sua posizione è ulteriormente rafforzata dalla recente indicazione come candidata sindaco delle forze di maggioranza per le elezioni comunali del 2027, un chiaro segnale di leadership e fiducia per il prossimo ciclo amministrativo.

Le altre conferme in Giunta sono Oronzo Capoti, che sarà assessore a Lavori pubblici, Pubblica illuminazione e Strade; Giulia Puglia, assessora ad Ambiente, Pubblica istruzione e Formazione, Area Marina Protetta; Andrea Giuranna, assessore a Urbanistica, Parchi, Pug e Asi, Demanio, Legalità e Antimafia sociale; Sara D’Ostuni, assessora a Finanze, Tributi, Catasto, Risorse umane, Pari Opportunità, Innovazione tecnologica e Connettività.

Sono, invece, due le novità Pierpaolo Giuri, assessore a Randagismo, Servizi ecologici, Agricoltura e Periferie; Cesare Dell’Angelo Custode, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Spettacolo, Rapporti con il Gal Terra d’Arneo, Servizi Demografici e Manutenzione degli immobili comunali.

Contestualmente alla formazione della nuova giunta, il primo cittadino ha proceduto, con atti separati, al conferimento a tre consiglieri comunali di alcune deleghe non assegnate nella distribuzione dei compiti dell’esecutivo.

Si tratta delle deleghe a Cultura, Musei, Biblioteche e Teatro, assegnate a Francesco Plantera, di quelle a Polizia Locale e Mobilità sostenibile, assegnate a Gabriele Mangione, e di quella al Verde Pubblico, assegnata a Lucio Margarito. Si tratta, così come accade per le deleghe già conferite agli altri consiglieri, di una funzione di supporto e consulenza al primo cittadino su materie e fronti amministrativi di significativa importanza e non “coperti” dalla distribuzione delle deleghe assessorili. Per l’esercizio della delega non è previsto alcun compenso, né oneri di alcun tipo a carico dell’ente.