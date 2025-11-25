Minerva e Pagliaro recordman, conferma Capone. Tutti i “leccesi” eletti nel Consiglio Regionale

Sono Stefano Minerva del Partito Democratico, ex sindaco di Gallipoli, con 31mila preferenze e Paolo Pagliaro di Fratelli d’Italia, Consigliere uscente, con circa 30mila voti, ad aver fatto la voce grossa nella provincia di Lecce, nel corso delle Elezioni Regionali che hanno visto il trionfo di Antonio Decaro.
Gli eletti nel Salento
Per quel che riguarda gli altri candidati eletti, con il Pd, siederà ancora in Consiglio Regionale Loredana Capone.
La lista “Decaro Presidente” vede eletta Silvia Miglietta, ex Assessore Comunale di Lecce, con 5.248 preferenze.
Nella lista “Per la Puglia”, confermato l’assessore uscente Sebastiano Leo con oltre 11mila voti.
Conferma, nel Movimento Cinque Stelle, per Cristian Casili con oltre 7mila voti.
Per quel che riguarda l’opposizione, detto di Pagliaro, in Fratelli d’Italia, viene eletto anche Dino Basile, oltre 17mila voti per lui.
La Lega elegge Gianni de Blasi e Forza Italia Paride Mazzotta.
I risultati dei partiti
Nella provincia di Lecce, è Fratelli d’Italia il primo partito con il 25,63%, davanti al Partito Democratico con il 24,50. La Lega ottiene il 10,83 e Forza Italia l’8,46. Exploit per la lista “Decaro Presidente” con il 9,59. Il Movimento Cinque Stelle al 6,23.