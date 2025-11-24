Antonio Decaro nuovo Governatore di Puglia, vittoria schiacciante per l’ex Sindaco di Bari

Se ‘il buongiorno si vede dal mattino’, possiamo affermare senza ombra di dubbio che l’Eurodeputato Antonio Decaro è il nuovo Governatore di Puglia.
Il candidato del centrosinistra si appresta quindi a raccogliere il testimone da Michele Emiliano, che ha governato la regione negli ultimi dieci anni.
Al momento, su poco meno di 1.000 schede scrutinate, l’ex Sindaco di Bari si attesta intorno al 65%, il suo competitor, l’ex Presidente della Fiera del Levante Luigi Lobuono si ferma a poco più che 33%. Gli altri candidati Ada Donno e Sabino Mangano, non raggiungono l’1% con, rispettivamente, lo 0,73 e lo 0,20.
Una vittoria schiacciante quella che che si appresta a conquistare l’ingegnere barese, per 10 anni primo cittadino del capoluogo, nell’ultimo anno a Bruxelles.
Per quanto riguarda la coalizione che lo sostiene, il Pd si attesta al 25%, primo partito in Puglia, la Lista Decaro al 13% e il Movimento Cinque Stelle a poco meno dell’8%.
Nello schieramento avversario Fratelli d’Italia ottiene il 17%, Forza Italia il 9,73 e la Lega il 7,42.