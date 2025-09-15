Sicurezza informatica in sanità, un convegno alla Asl di Lecce

Si terrà il 19 settembre alle ore 9, nel Polo Didattico di Asl Lecce in via Miglietta 5, il convegno conclusivo del progetto “Ilacy”, finanziato dall’Unione Europea (Next Generation Eu) e realizzato da UniSalento e Asl Lecce: La sicurezza informatica nel procurement sanitario.

Interverranno e si confronteranno autorevoli relatori, tra cui esperti in ethical hacking e rappresentanti di Garante privacy, Agenzia per la cybersicurezza nazionale, AgID, Cern.

Il progetto di ricerca, i cui elementi chiave verranno illustrati nel corso del convegno, indaga il quadro giuridico-informatico che regola l’ecosistema cyber-fisico nel nostro Paese (con esclusione, quindi, del piano internazionale), con un focus sul sistema sanitario.

Ospedali, e in generale strutture sanitarie, dipendono ormai enormemente dalle tecnologie: connessioni e comunicazioni all’interno di un ambiente sanitario, se da un lato contribuiscono a migliorare l’assistenza ai pazienti, al tempo stesso rendono quell’ambiente sempre più vulnerabile a potenziali attacchi informatici che potrebbero causare l’interruzione dell’assistenza sanitaria.

A fronte di questo scenario di rischio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022, è stata adottata la Strategia nazionale di Cyber sicurezza 2022-2026 e il relativo Piano di implementazione (richiesto all’art. 2 comma 1 lett. b del DL 82/21, convertito in legge n. 109, 4 agosto 2021). La strategia, definita dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevede il raggiungimento di 82 misure entro il 2026 con l’obiettivo di: proteggere asset strategici nazionali attraverso un approccio risk based e un quadro normativo efficiente per una transizione digitale resiliente del Paese; rispondere alle minacce e crisi cyber nazionali attraverso sistemi di monitoraggio, rilevamento, analisi e processi di sicurezza; sviluppare tecnologie digitali sicure attraverso strumenti e iniziative che supportino attività di ricerca, centri di eccellenza e imprese del settore.

Il progetto quindi, alla luce di questo quadro normativo e di un mondo sempre più interconnesso anche in sanità, punta a individuare nuovi modelli giuridico-informatici, metodologie e soluzioni di prevenzione e mitigazione del rischio informatico a livello di sistema che possano contribuire alla sicurezza e alla resilienza dei servizi di rete in contesti di particolare vulnerabilità.

