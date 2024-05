Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il ruolo integrato di istituzioni e parti sindacali nel convegno della Cisl

L’importanza della sicurezza sul lavoro viene ribadita con vigore nell’evento organizzato dalla Cisl di Lecce e da Cisl Puglia, il convegno “Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro: Il ruolo integrato di istituzioni e parti sindacali“, in programma per lunedì 13 maggio 2024, presso l’Hotel Leone di Messapia con inizio alle ore 9.30.

Il contesto attuale richiede un’attenzione particolare ai settori edile e agricolo, dove l’incidenza degli infortuni rimane un tema critico, come evidenziato dall’ultimo report periodico dell’Inail. Per affrontare queste sfide in modo efficace, è necessario un approccio sinergico che coinvolga istituzioni e parti sociali.

Dopo i saluti istituzionali del Prefetto di Lecce, Luca Rotondi, del Presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, e del Segretario Generale della Cisl di Lecce, Ada Chirizzi, l’evento sarà introdotto da Donato Congedo, Segretario Territoriale della CISL di Lecce.

Tra i relatori di spicco figurano rappresentanti chiave delle istituzioni e del mondo sindacale, come Sebastiano Leo, Assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, e Fabrizio Pirelli, Responsabile del Processo di Vigilanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce. Anche Claudia Pastorelli, Direttrice dell’INAIL di Lecce, porterà il suo contributo, insieme a rappresentanti di associazioni imprenditoriali come Valentino Nicolí, Presidente di Confindustria Lecce, e Aldo De Sario, Direttore di Coldiretti Lecce.

Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Castellucci, Segretario Generale della Cisl di Puglia, che sintetizzerà i punti chiave emersi durante il convegno.

A moderare l’evento sarà Valentina Pascali, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Pugliese, figura fondamentale nel garantire un dialogo costruttivo e inclusivo tra le varie parti interessate.

Un momento significativo dell’evento sarà la proiezione del cortometraggio “Conto Terzi”, finanziato dalla Direzione regionale Puglia dell’Inail e dalla Cisl Puglia. Diretto da Antonio Palumbo e interpretato da Pietro Naglieri, il film affronta con delicatezza e profondità le conseguenze del lavoro irregolare sulla vita di un lavoratore, sottolineando l’importanza di preservare non solo la sicurezza fisica, ma anche il benessere psicologico dei dipendenti.

Il convegno rappresenta quindi un’opportunità preziosa per unire le forze e individuare strategie concrete per migliorare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo finale è promuovere un approccio integrato e collaborativo tra istituzioni, sindacati e imprese al fine di garantire condizioni lavorative più sicure e sostenibili per tutti.