Non solo vino. Come e perché diventare sommelier dellʼolio

da capire i limiti del proprio e abbinarlo in modo giusto per esaltare i sapori come si fa per il vino. Lo stesso discorso vale per lʼolio. Con gli oli piccanti (la piccantezza è data dai polifenoli) si possono insaporire bruschette, zuppe di legumi, piatti a base di carne, sughi al pomodoro; con gli oli dolci invece si sposano bene le carni bianche e i crostacei; con oli dalle sensazioni vegetali si affiancano le bruschette, le insalate, zuppe di cereali e pesce arrosto.

In Italia più del 52% della produzione dellʼolio è Made in Puglia, i macchinari moderni per i frantoi sono fatti in Italia. Non ci manca nulla per diffondere la cultura dellʼolio italiano di qualità, dovremmo solo crederci di più.