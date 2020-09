70 posti auto gratuiti per Lecce, stipulata la convezione tra Comune e Università

Saranno 70 i posti auto gratuiti in più a disposizione della città di Lecce nel weekend per un anno intero. Sono questi gli accordi stipulati tra il comune del capoluogo salentino e l’Università del Salento che ha messo a disposizione i parcheggi di via Adua e del Principe Umberto.

Questi parcheggi aggiuntivi andranno a implementare la dotazione di posti auto per la sosta gratuita nella città di Lecce nel fine settimana, a partire dal venerdì alle ore 18:00 e fino alle ore 03:00 del lunedì successivo. Saranno gratuiti, inoltre, anche nei prefestivi e nei festivi, nonché durante il periodo di chiusura dell’università nel prossimo mese di agosto.

Nell’ambito della Convenzione, il Comune di Lecce si è impegnato a garantire all’Ateneo salentino interventi volti a migliorare l’accessibilità alle sedi universitarie Tramite la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di viale Calasso, Viale Gallipoli e Viale San Nicola, per i quali è già stato ottenuto un co-finanziamento regionale. Prevista anche la prosecuzione delle politiche del Comune dedicate al finanziamento, nell’ottica della sussidiarietà, di sconti e riduzioni per gli abbonamenti ai mezzi pubblici degli studenti universitari.

“Dall’apertura sperimentale siamo giunti a questo accordo strutturale, condiviso con Unisalento, che ci consente di includere i parcheggi di Via Adua e Principe Umberto nella pianificazione dei servizi alla mobilità per i week end e i momenti di maggiore afflusso di automobili in città – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – si tratta di due aree di sosta che sono collocate a ridosso del centro storico, quindi adeguate ad ospitare i mezzi di quanti, cittadini, turisti e visitatori, giungono al centro nei fine settimana e nei prefestivi per trascorrere ore di svago, fare compere o passeggiare”.