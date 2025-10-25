Corigliano d’Otranto celebra il migliore amico dell’uomo con il “2° Memorial Darko – Expo Cinofila Amatoriale”

Torna anche quest’anno a Corigliano d’Otranto l’atteso appuntamento con la Expo Cinofila Amatoriale – 2° Memorial Darko, un evento che celebra il profondo legame e l’amore incondizionato tra l’uomo e il cane. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Corigliano d’Otranto e dal Lions Club Lecce, si pone come momento di festa, sensibilizzazione e solidarietà.

Organizzata dalla sezione OIPA Lecce e provincia in collaborazione con il Rifugio Bellavista, la manifestazione si terrà proprio sabato 25 ottobre 2025 in Piazza Vittoria, a partire dalle ore 17:00.

Il cuore della serata sarà la sfilata amatoriale, aperta a tutti i cani, sia di razza che meticci. Un’occasione per tutti i proprietari di sfilare con il proprio amico a quattro zampe, con categorie speciali dedicate a Barboni, Bulldog e Retriever. Tutti i partecipanti saranno premiati con gadget, e grazie alla collaborazione con ACSI riceveranno una medaglietta interattiva e smart.

Ma l’evento non è solo una passerella. L’iniziativa, dedicata alla memoria di Darko, simbolo di fedeltà e affetto senza limiti, ha un forte intento benefico e informativo.

Nel corso del pomeriggio, su un apposito schermo, saranno proiettate le foto e i dati dei cani del Comune di Corigliano d’Otranto in cerca di adozione, promuovendo un messaggio di rispetto e responsabilità verso gli animali bisognosi. Non mancheranno, inoltre, momenti dedicati all’informazione e alla prevenzione sull’importanza cruciale del microchip, della sterilizzazione e delle regole per una corretta e serena convivenza uomo-animale.

Un gesto di grande solidarietà: la quota di iscrizione alla sfilata sarà interamente devoluta al sostegno delle colonie feline e dei gatti liberi del territorio, oltre che all’acquisto di materiale essenziale per i cani ospitati nei canili.

L’Expo Cinofila si preannuncia quindi come una grande festa che unisce cittadini, istituzioni e amanti degli animali, all’insegna della condivisione e dell’impegno civile.

Quindi, ricapitolando, appuntamento sabato 25 ottobre, ore 17.00 –in Piazza Vittoria a Corigliano d’Otranto L’ingresso è libero. Le iscrizioni per la sfilata sono aperte e possibili anche online.

Info

Per informazioni e iscrizioni: 329.7175727