Coronavirus, Lecce apre il Coc: spesa e farmaci per chi è in isolamento

Sarà attivo da domani, 10 marzo 2020, il Centro Operativo Comunale di Lecce. Insediato presso il Comando della polizia Locale di Lecce in Viale Rossini, il Coc sarà attivo 24 ore su 24. Sarà gestito dal personale di Protezione Civile della 4 associazioni che operano sul territorio comunale del capoluogo: Ala Azzurra, Sea Guardians, Emergenza San Pio, Ged Lecce.

Tutti coloro che sono in quarantena potranno chiamare il numero dedicato 0832.230049 per farsi acquistare medicinali e generi alimentari di prima necessità. Le procedure di attivazione sono molto dettagliate. Chi è in isolamento dovrà chiamare l’apposito numero telefonico assegnato al Coc e spiegare perfettamente alla centrale operativa di cosa ha bisogno nello specifico.

Gli uomini della Protezione Civile, equipaggiati come previsto dalle norme, si recheranno presso l’abitazione e ritireranno da un apposito contenitore messo fuori dalla porta il denaro contante necessario alla spesa. Si recheranno quindi ad acquistare ciò che serve (ricordiamo: solo medicinali e generi alimentari di prima necessità) e lo porteranno a domicilio. Non appena andati via, contatteranno le persone in quarantena, pregandole di uscire e ritirare ciò che avevano ordinato. Un modo insomma per venire incontro, in tutta sicurezza, a chi è in isolamento e sta vivendo situazioni di disagio.