‘Lecce solidale’, via alla raccolta di generi alimentari per sopperire all’emergenza coronavirus

Si gioca su più fronti la partita contro l’emergenza coronavirus. Per fronteggiare le crescenti difficoltà, il Comune di Lecce ha allestito presso la sede della Protezione Civile di via Giurgola, nel quartiere san Lazzaro, un’area per lo stoccaggio di generi alimentari da consegnare a chi versa in condizioni di necessità.

Per agevolare la raccolta, i volontari delle associazioni impegnate garantiscono anche il ritiro a domicilio, mentre le donazioni possono essere effettuate tutti i giorni presso il centro operativo di via Giurgola dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 16 alle 18.

Appena lanciata, l’iniziativa ha fatto registrare un boom di donazioni: raccolti in meno di 24 ore 140 chili di pasta, 60 bottiglie di olio, 70 confezioni di pelati, 50 chili di riso, 110 litri latte, 40 pacchi di biscotti e 60 confezioni di tonno. Una gara di solidarietà che non ha lasciato indifferente l’assessore al welfare del comune di Lecce Silvia Miglietta, che si è detta soddisfatta per la risposta di una città da subito dimostratasi sensibile ai bisogni delle persone e delle famiglie più vulnerabili.

“Lecce solidale non è uno slogan – ha affermato l’assessore – Lecce è davvero una città solidale e lo sta dimostrando in questi giorni di emergenza, in cui ognuno sta facendo quello che può a favore di chi si trova in difficoltà, attraverso aiuti materiali o mettendo a disposizione degli altri il proprio tempo e le proprie energie”.

L’assessore Miglietta ha poi messo a disposizione cinque numeri telefonici per eventuali ritiri a domicilio e per organizzare al meglio l’approvvigionamento di beni. Aiuti economici possono inoltre essere indirizzati presso i conti delle associazioni caritatevoli che provvederanno all’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie più bisognose.

I numeri telonici a cui chiamare per chiedere aiuto

Di seguito il link con le indicazioni per eseguire il versamento a favore delle associazioni di volontariato: https://bit.ly/leccesolidale

Qui i numeri per il ritiro di beni a domicilio o per chiedere aiuto alle associazioni: 327.7348756 – 380.4749320 – 334.1828264 – 334.6806218 – 328.6156985