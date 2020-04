3.000 mascherine dalla Cina a Lecce, arriva la donazione del cardiochirurgo Wei Xiang

Sono finalmente giunte a Lecce, dopo un lungo e difficoltoso viaggio, 3.000 mascherine donate dal Prof. Wei Xiang, Direttore del Reparto di Cardiochirurgia del Tongji Hospital, University of Huazhong, Provincia dell’Hubei, Cina.

Il primario nel 2002 ha effettuato uno stage di 12 mesi presso il reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, diretto all’epoca dal Prof. Massimo Villani e dove ancora lavora il Dott. Domenico Rocco.

Gli apparati di protezione sono stati donati in segno di riconoscenza per l’insegnamento delle tecniche che il professionista cinese ha successivamente applicato e sviluppato con successo a Wuhan, a tal punto da diventare Direttore di uno dei più grossi centri di Cardiochirurgia di tutta la Cina.

La città di Wuhan colpita, prima nel mondo, dalla pandemia di coronavirus sta uscendo da questa grave epidemia e il Prof. Wei Xiang con questo gesto ha voluto tendere la mano, in segno di gratitudine, al suo maestro.

Il trasporto delle mascherine da Wuhan, via Shangai e Roma, è stato molto travagliato e si è concluso grazie alla perseveranza di Domenico Rocco e alla collaborazione di Antonio Zecca, Presidente della Croce Rossa di Lecce, che si è fatto carico anche del ritiro a Roma e del trasporto nel capoluogo.

I dispositivi, tecnicamente denominate “respiratori”, sono di notevole qualità per l’elevato filtraggio e sono classificate tipo N95 (secondo lo standard degli Stati Uniti) che è equivalente alle FFP2 (secondo lo standard Europeo).

2000 sono state donate all’Ospedale “Vito Fazzi” e 1000 all’Ordine dei Medici di Lecce per tamponare le necessità dei sanitari che, in prima linea, stanno rischiando la vita per curare i malati affetti da coronavirus.

A questa buona notizia si aggiunge quella che il Prof. Wei Xiang di Wuhan si è dichiarato disponibile a donare a Lecce altre 3.000 mascherine.