‘Cioccolato e ciambelle…e un sacco di frittelle’, l’inno ai dolci fatti in casa e alle ricette di famiglia di Miriam Perrone

In questi giorni di distanziamento sociale, in tante famiglie non è stato certo facile stare dietro al desiderio proprio di ogni bambino di sperimentare sempre cose nuove. Non poche le occasioni in cui i papà e soprattutto le mamme hanno chiesto aiuto all’arte culinaria e dolciaria in particolare…Le cucine si sono animate di impasti e sperimentazioni. Pasticci e risate hanno portato serenità e il buon profumo diffuso dai forni accesi ha disteso gli animi mandando in soffitta, almeno per un po’ le preoccupazioni.

Questo quadro familiare è al centro della filastrocca di Miriam Perrone che ricorda a tutti che presto ne verremo fuori e torneremo alla quotidianità con più gioia. Con qualche chilo in più…ma certamente con più gioia!

La mamma formichina

è impegnata in cucina.

Ha una mano birichina:

di zucchero una collina,

uova fresche di gallina,

una montagna di farina

e un mare di margarina…

‘Mamma mia, che acquolina!’

Cioccolato e ciambelle

e un sacco di frittelle,

una musica di padelle

e ahimè due guance paffutelle…

Così son le giornate delle mamme belle