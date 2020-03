‘Trase musica e canzoni ca disciatane emozioni’, il tributo ai flash mob sui balconi nella filastrocca di Miriam Perrone

Sono giorni davvero strani quelli che sta vivendo l’Italia, impegnata a combattere senza tregua il rischio di contagio dal coronavirus. Nessuno si sarebbe aspettato questa situazione solo qualche settimana fa e fra qualche decennio questo periodo sarà certamente studiato sui libri di scuola quando si racconteranno la paura e le reazioni dei cittadini dinanzi ad una pandemia che sembra inarrestabile. L’Italia, più di altre nazioni, è stata messa a dura prova dal Covid-19 ma gli Italiani hanno tirato fuori il loro proverbiale orgoglio. Alle 18.00, ogni sera, si ritrovano ciascuno sui propri balconi ad intonare canzoni che toccano il cuore e che vogliono rassicurare tutti: finita l’emergenza torneremo ad essere più felici di prima. E forse ci sentiremo più orgogliosamente Italiani. Questo rituale è raccontato nella filastrocca in dialetto nord-salentino da Miriam Perrone.

Le città e li paesi su deserti.

Alle sei tutti li balconi lassati pierti.

Trase musica e canzoni ca disciatane emozioni.

Ti nu balcone ‘ncete nu piccinnu ca ’ntona na canzone.

Su n’autru balcone icinu, se sente nu violinu…

Te l’autru sintimu note e applausi.

La gente appena sente la musica,

s’infila lu primu paru te causi

e si mintune sullu balcone,

cu l’uecchi chini ti amore e la mano sullu core…

Aria ti primavera trase cu dre note,

e le strate nu suntu chiui vuote…

Stu periudu fra muti anni lu truamu sulli libri te storia.

Su convinta ca l’ultima parola sarà: Gloria….

Ci la facimu! cu nu picca te scrupolu e attenzione. Gente!

Continuamu a cantare te lu balcone…e all’Italia tantu Onore…

Traduzione

Le città ed i paesi sono deserti

Ma alle 18.00 tutti i balconi vengono aperti.

Entrano musica e canzoni che suscitano emozioni.

Su un balcone c’è un bambino che intona una canzone.

Su un altro balcone vicino si sente la musica di un violino.

Subito dall’altro sentiamo note e applausi.

La gente appena sente la musica

Indossa il primo paio di pantaloni che trova

E si mette sul balcone

Con gli occhi pieni d’amore e la mano sul cuore.

Aria di primavera entra con quelle note

E le strade non sembrano più vuote.

Questi giorni tra molti anni li studieremo sui libri di storia

E sono convinta che l’ultima parola sarà: ‘gloria!’.

Ce la facciamo, gente! Basta un po’ di scrupolo e di attenzione

(Non scendiamo per strada) E continuiamo a cantare dal balcone

E all’Italia tributiamo tanto onore!