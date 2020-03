Mascherine gratuite ai cittadini di Porto Cesareo, parte la consegna porta a porta

“Ho voluto portare un saluto ai nostri defunti e una preghiera con la speranza che tutto finisca quanto prima e ognuno di noi possa ritornare a pregare tranquillamente sulla tomba dei propri cari”, sono queste parole di Salvatore Albano, Sindaco di Porto Cesareo che nella giornata di oggi si è recato presso il cimitero comunale per controllare personalmente se tutto sia al suo posto, in ordine e pulito.

Nonostante il periodo critico, l’attività amministrativa non si ferma e sono diverse le priorità in questi giorni convulsi.

“Con il vicesindaco Silvia Tarantino – prosegue il Sindaco – stiamo cercando di avere informazioni su un nostro concittadino, bloccato in India e impossibilitato dalle autorità locali a tornare in Italia, nonostante il Consolato abbia già organizzato il viaggio di ritorno. Dalla Farnesina ci dicono che sono in contatto diretto con lui, lo seguono dandogli ogni supporto necessario e che appena le autorità autorizzeranno il volo ritornerà in patria. Sarà nostra cura continuare a seguire la vicenda”.

Altro passaggio della giornata, il ritiro di mascherine da distribuire gratuitamente alla popolazione cesarina.

Sono state realizzate a Veglie da un’azienda specializzata in capi di alta moda che a seguito del blocco della produzione per le grosse imprese, dovuta all’emergenza sanitaria, ha deciso di produrre mascherine per ospedale.

“Ringrazio Nicoletta – la titolare – e le sue figlie a nome di tutta la cittadinanza per la disponibilità e sensibilità a donare gratuitamente le mascherine protettive lavabili e riutilizzabili, che verranno distribuite una per famiglia, a Porto Cesareo, dal gruppo scout sino a esaurimento delle scorte”.